Moria Casán ventiló un filoso chisme sobre Juana Viale: "No podía creer que..."

Juana Viale protagonizó un cruce incómodo con Fabián Medina Flores en Almorzando con Juana, después de que él la señalara como una de las peores vestidas en los Premios Martín Fierro de la Moda.

"Tenemos que resolver lo nuestro", le dijo Medina Flores a Viale, pero ella fue tajante. "No tenemos nada que resolver. Estoy espléndida con mi vestido y no creo ni por asomo haber sido la peor vestida. Ni por asomo", aseguró Juana.

El look de la conductora en los Premios Martín Fierro de la Moda.

En paralelo, el tema siguió sumando capítulos. Este lunes, en La mañana con Moria, Moria Casán contó un dato filoso sobre la nieta de Mirtha Legrand.

"Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada", reveló la diva.

Esto fue lo que contó Moria Casán en La mañana con Moria sobre Juana Viale

Moria Casán Reveló La Charla Que Tuvo Con Juana Viale

Según detalló la actriz, la incomodidad de Viale tenía que ver con lo que percibió en el entorno: "Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda".

"Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Me dijo: 'lo voy a invitar para pasarle eso", contó la conductora. "Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro", concluyó Moria Casán.