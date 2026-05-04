Julián Weich frenó en vivo a María O'Donnell y le dio una lección: "No es tan difícil"

Invitados a La noche de Mirtha, el conductor no pasó por alto un comentario de la periodista y la interrumpió para corregirla.

El pasado sábado en La noche de Mirtha, Juana Viale recibió a María O'Donnell, Luciana Geuna, Julián Weich, Miguel Ángel Boggiano. En un momento de la emisión, se abrió un debate en torno a la economía y las medidas del país. En ese contexto, María O'Donnell utilizó la expresión "los discapacitados...", lo que generó una reacción inmediata en vivo.

Sin dejar pasar el comentario, Weich intervino para marcar la diferencia en el lenguaje: "Personas con discapacidad, no digan más 'los discapacitados'. Yo lo veo en muchos lugares y no sé por qué no podemos afinar un poquito eso, que no es tan difícil".

Esto fue lo que le dijo Julián Weich a María O'Donnell en La noche de Mirtha La Corrección En Vivo De Julián Weich A María O'Donnell

A partir de ahí, profundizó en la realidad que atraviesan muchos de ellos, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos. "Hay gente con discapacidad que no tiene plan B. He estado en lugares donde no llega ni el viento; si no se ocupan las ONG, nadie lo hace. No hay a quién pedirle, porque no hay ni vecinos", explicó el conductor.

"Entonces no es lo mismo lo que vive una persona en Buenos Aires que en otros lugares. Hay chicos con discapacidad que viven en una jaula porque los padres no saben qué hacer y no saben cómo manejarlos porque no tienen acceso", señaló Julián Weich.