Juana Viale volvió a estar al frente del programa de Mirtha Legrand y tuvo invitados muy picantes. Entre ellos se encontraban la periodista María O'Donnell y Miguel Boggiano , asesor económico de Javier Milei, quienes protagonizaron un fuertísimo cruce.

Todo comenzó cuando el tema político surgió en la mesa: "Hace 60 días que los medios hablan solamente de eso (tema Adorni). Seguro que tendrá que dar las explicaciones, él dice que no ha cometido ningún delito", comentó Miguel Boggiano .

"Lo único que estoy diciendo es que es muy obvio que no es el mismo tratamiento que se le da a la gente que está en el Gobierno, que no pone pauta en ningún lugar, y a la gente que sí pone pauta ", expresó Boggiano .

María O'Donnell y Miguel Boggiano protagonizaron un fuerte cruce en El Trece: "¿Me estás tratando de mentiroso?"

En ese momento, María O'Donnell no dudó en cuestionar sus dichos y se generó un fuerte cruce: "No hay una falsedad más grande que la que estás diciendo". La periodista fue interrumpida por el economista, quien le hizo un duro reclamo: "¿Me estás llamando mentiroso?".

Captura de pantalla 2026-05-03 082020 María O'Donnell y Miguel Boggiano protagonizaron un fuerte ida y vuelta. Foto: captura de video / El Trece.

"No, digo que la pauta que maneja a través de YPF este Gobierno es gigante. Cambió la manera en que pone la pauta, no la pone más a través de presidencia, pero la idea de que no hay más pauta no es cierto", comentó la periodista. Miguel Boggiano, por su lado, dejó en claro que "yo no dije que no hay más pauta".