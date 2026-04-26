Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand mientras la conductora se recupera de un fuerte resfrío. Entre los invitados del sábado se encontraban Conrado Estol, Gastón Edul, Joaquín Levinton y Maru Duffard.

En medio de la noche, el tema político surgió en la clásica mesaza y esto produjo un fuerte cruce entre Joaquín Levinton y Duffard que sin dudas tensionó el aire de El Trece . Todo surgió cuando Conrado Estol expresó que "veo una desproporción entre lo que está pasando con cosas y personajes que existen y están tranquilamente en su casa" .

"Y otros que no, que están presos. Cristina Fernández de Kirchner está presa, la primera denuncia contra Cristina Fernández por corrupción la hizo Elisa Carrió ", comentó la periodista en el inicio.

Joaquín Levinton y Maru Duffard se cruzaron fuertemente en El Trece: "Te la estás ensañando con Cristina"

Joaquín Levinton la interrumpió y lanzó un durísimo comentario: "Entonces hay que aceptar que la cosa es así, que los políticos tienen esa debilidad". Eso no quedó allí, ya que siguieron discutiendo fuertemente: "No son los políticos. Evidentemente, a los argentinos tanto no nos importa porque la volvieron a votar y no me podés decir que no sabíamos".

Captura de pantalla 2026-04-26 084135 Joaquín Levinton y Maru Duffard protagonizaron un tenso cruce. Foto: captura de video / El Trece.

"Vos te la estás ensañando con Cristina como si fuese una unidad. Cristina está condenada, pero tenemos 150 millones de casos", expresó Levinton. Juana Viale recordó que "Alberto también tiene causas por los seguros".