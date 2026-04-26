Joaquín Levinton destrozó a José Luis Espert en la mesa de Mirtha Legrand: "Lloró como niña"
El cantante fue invitado a la mesa de la diva de El Trece y allí no dudó en arremeter contra José Luis Espert tras el escándalo.
Joaquín Levinton fue uno de los invitados en el programa de Mirtha Legrand, quien se encuentra enferma y la está reemplazando Juana Viale. El tema político estuvo muy presente en la mesaza y el artista arremetió contra José Luis Espert.
La periodista Maru Duffard comentó que "yo todavía algunas cosas todavía le creo (a Milei). Cuando Milei habla de su obsesión por sanear la economía argentina o arreglar el desequilibrio macroeconómico de nuestro país, yo le creo".
Juana Viale en ese instante fue al hueso: "Pero si se reúne de personas que no dan como ese ejemplo, por decirlo de alguna manera. Tuvo también el caso de Espert", expresó la conductora.
Joaquín Levinton apuntó contra José Luis Espert
Mientras la comunicadora siguió hablando sobre el tema, Joaquín Levinton interrumpió para arremeter contra José Luis Espert: "Se acuerdan cuando, después de decir que era buenito y buen tipo, le hicieron una nota y lloró como niña".
"Espert quiso explicar y lo que pasó es que no pudo explicarlo con los papeles. El presidente lo bancó y Santiago Caputo y Karina Milei dijeron 'bajalo, nos va a perjudicar'", comentó Maru Duffard en la mesa de Mirtha.