Joaquín Levinton fue uno de los invitados en el programa de Mirtha Legrand, quien se encuentra enferma y la está reemplazando Juana Viale. El tema político estuvo muy presente en la mesaza y el artista arremetió contra José Luis Espert .

La periodista Maru Duffard comentó que "yo todavía algunas cosas todavía le creo (a Milei). Cuando Milei habla de su obsesión por sanear la economía argentina o arreglar el desequilibrio macroeconómico de nuestro país, yo le creo".

Juana Viale en ese instante fue al hueso: "Pero si se reúne de personas que no dan como ese ejemplo, por decirlo de alguna manera. Tuvo también el caso de Espert ", expresó la conductora.

Joaquín Levinton destrozó a José Luis Espert en la mesa de Mirtha Legrand: "Lloró como niña"

Mientras la comunicadora siguió hablando sobre el tema, Joaquín Levinton interrumpió para arremeter contra José Luis Espert: "Se acuerdan cuando, después de decir que era buenito y buen tipo, le hicieron una nota y lloró como niña".

Captura de pantalla 2026-04-26 095435 Joaquín Levinton apuntó contra José Luis Espert. Foto: captura de video / El Trece.

"Espert quiso explicar y lo que pasó es que no pudo explicarlo con los papeles. El presidente lo bancó y Santiago Caputo y Karina Milei dijeron 'bajalo, nos va a perjudicar'", comentó Maru Duffard en la mesa de Mirtha.