"Estábamos a dos semanas": la revelación de Chloé Bello sobre la boda secreta que planeaba con Cerati

El tiempo parece haberse detenido para Chloé Bello en aquel mayo de 2010. En una entrevista profunda para el ciclo Que alguien le avise, la modelo volvió a poner sobre la mesa la intensidad de un vínculo que, aunque breve, marcó su vida para siempre.

Con apenas 22 años, se enamoró perdidamente de un Gustavo Cerati de 50 que, según ella misma relató, la "correteó" durante cuatro años antes de lograr el primer sí. Sin embargo, lo que se terminó no fue el amor, sino el tiempo que le jugó una mala pasada con un problema de salud que ninguno de los dos esperaba.

La revelación más potente del encuentro fue la existencia de un vestido de novia que Chloé todavía conserva en su casa. La prenda no es un simple recuerdo, sino el símbolo de una ceremonia que iba a celebrarse en Marruecos apenas quince días después del fatídico ACV.

Gustavo Cerati y Chloé Bello vivieron un romance de pocos meses que terminó abruptamente tras el ACV del músico.

Chloé Bello rompió el silencio y habló de Gustavo Cerati. La modelo cargó contra la familia del músico.

"Tengo el vestido en casa, todo", confesó, dejando a la mesa del streaming recalculando ante la carga emocional de semejante objeto. El plan era sellar su unión en el norte de África, lejos de los flashes, pero la salud de Cerati obligó a cancelar todo y sumir a la pareja en una vigilia que duraría cuatro años de coma.

chloe bello y gustavo cerati Con una diferencia de edad de casi 30 años, la pareja convivía a las dos semanas de conocerse. Archivo

La convivencia llegó a las dos semanas de haber iniciado el noviazgo. Bello definió esa etapa como un torbellino de romance puro, comparando su situación con la obra de Shakespeare. "Era como Romeo y Julieta", sentenció, recordando la velocidad con la que el líder de Soda Stereo la integró a su mundo.

Chloe Bello.jpg El recuerdo de Cerati sigue vigente en la vida de la modelo, quien definió su relación como una "tragedia romántica". Gentileza Baron B

El minuto de mayor tensión en el relato se vivió cuando Chloé repasó la abrupta interrupción de sus sueños. El vestido guardado funciona hoy como una cápsula del tiempo, el testimonio de un "casi" que todavía duele. Mientras el mundo del rock sigue llorando la partida de su máximo referente, Bello elige quedarse con esa versión de Gustavo: el hombre que insistió años por ella y que, en la intimidad de su hogar, sigue presente.