Germán Daffunchio encendió la mecha y apuntó contra la banda de Gustavo Cerati: las polémicas frases

Una vieja rivalidad del rock nacional volvió a encenderse en las últimas horas. Germán Daffunchio , actual cantante de Las Pelotas y pieza clave en la historia de Sumo , generó un fuerte revuelo en las redes sociales tras sus declaraciones en el programa de Walter Queijeiro en Fox Sports, donde no se guardó nada al opinar sobre Soda Stereo .

Lejos de la diplomacia, el músico dejó en claro que la banda de Gustavo Cerati , Zeta Bosio y Charly Alberti nunca fue de su agrado, reabriendo el debate sobre los dos bandos que marcaron la década del 80 en Argentina.

Durante la charla, Daffunchio fue consultado por su visión sobre el trío que conquistó Latinoamérica. Su respuesta fue lapidaria: “A mí nunca me gustó, me pareció siempre una porquería. Demasiado careta” .

El músico explicó que, en aquel entonces, el rock estaba dividido en dos veredas opuestas. Por un lado, la estética y el sonido pulido; por el otro, la crudeza del underground. “En la época de Sumo había dos lados. Uno era el de la cara bonita, el peinadito prolijo, que podría representar Soda Stereo ; del otro lado estábamos nosotros. Éramos el opuesto, otra cosa ”, sentenció.

Sin embargo, hizo una salvedad importante respecto a la calidad artística del líder de Soda : “La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante” .

"Muy alejado de la realidad"

Para Germán, el fenómeno de Soda Stereo y otras bandas contemporáneas como Virus o Los Enanitos Verdes tuvo más que ver con una estrategia de mercado que con una revolución artística. Según su visión, ellos fueron "cabeza de puente" para lo que luego se etiquetó como "rock latino", una movida necesaria para abrir el mercado regional.

No obstante, Daffunchio consideró que ese fenómeno ofrecía canciones “livianitas”. “Ellos eran lindos, toda esa cuestión. Muy alejado de la realidad de donde veníamos nosotros”, afirmó, marcando la distancia con el espíritu contracultural de Luca Prodan.

¿Qué efecto real tuvieron?

Para graficar su punto, el ex Sumo apeló a una comparación directa entre las líricas de ambas bandas, sugiriendo que vivían en mundos distintos.

“Mientras nosotros cantábamos ‘La rubia tarada, bronceada, aburrida, pregunta ¿por qué te pelaste?’, ellos cantaban ‘Oh, oh, oh, nada personal’”, disparó con ironía.

Para cerrar, dejó una reflexión flotando en el aire sobre cómo se debe juzgar la historia de una banda: “¿Qué es lo que se mide al final? ¿Cuánta guita generaron o qué efecto real tuvieron en la gente?”. Las palabras de Daffunchio rápidamente se viralizaron, dividiendo las aguas una vez más entre los fanáticos del "rock barrial" y los seguidores del estilo pop-rock que Soda llevó a la masividad.