Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica movilizaron a Mendoza en una noche histórica

Sin dudas, los 25 años de la Fiesta de la Cosecha serán un emblema artístico y cultural que quedará marcado en la historia de la provincia y de las almas presentes en la noche del miércoles, pues Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza hicieron saltar a más de 15 mil convocantes.

La nostalgia fue el principal ingrediente de una receta completa y emocionante. Muchas de las mentes se trasladaron al 2025 con Los Auténticos Decadentes en el escenario y una Filarmónica brillando como la costumbre lo indica. Esta vez, no hubo excepciones.

A las 21:23 horas , Sergio "Coco" Gras presentó a la Orquesta Filarmónica de Mendoza . Sus integrantes comenzaron a posicionarse en el flamante escenario de la explanada del Aeropuerto "El Plumerillo", con más de 70 músicos listos para brindar una noche mágica. Con la dirección a cargo de Gustavo “Popi” Spattocco , el show dio su punto inicial a las 21:34 horas.

Con una introducción que recorrió ediciones anteriores de la festividad, la pantalla acompañó a la imaginación con las proyecciones de los distintos protagonistas que tuvieron el honor de estar en la celebración vendimial. Artistas como Benito Cerati, Divididos, Kevin Johansen, Nahuel Pennissi, Los Auténticos Decadentes, Mateo Sujatovich, David Lebon, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, entre los más destacados.

En una simbiosis exquisita, se entonaron diferentes melodías tradicionales y folclóricas, mientras la gran pantalla ilustraba a la imperiosa orquesta con imágenes de aquellas figuras del arte argentino. Para cerrar el tópico, se realizó un breve homenaje musical a Mercedes Sosa.

Durante los primeros minutos del espectáculo, Spattocco brindó unas palabras, agradeciendo la presencia de la Filarmónica. A las 21:52 horas, le dio la bienvenida a artistas mendocinos: Cristina Eliana Pérez ,Celeste Fredes, Paula Never, Lisandro Bertín; quienes estrenaron la canción “Cosechando Copas”, dedicada a los viñateros. Y no faltaron las cuecas y gatos.

Mientras esto sucedía, las candidatas al cetro vendimial, cosechaban en la clásica viña ubicada en el predio del Aeropuerto.

Una obra que apeló a la nostalgia en todas sus aristas

Embed - video portada y nota FIESTA DE LA COSECHA

Si hay algo en lo que Germán Daffunchio tenía razón hace unos días, es en el hecho de que la obra hizo brotar lágrimas. Las Pelotas ingresaron a las 22:18 horas y el cantautor dio la bienvenida a la demostración con un característico “Buenas noches”.

La esperada fusión rock y sinfonía comenzó a entonar “Cuantas cosas”, el primer tema de una seguidilla de 11 canciones. Acto seguido, los violines entonaron “Personalmente”, un clásico con imágenes que eran claras: la banda frente a la imponente orquesta, y una dirección con gran presencia.

Fiesta de la Cosecha (37) Las Pelotas en una noche llena de emociones. Marcos García / MDZ

El show dio continuidad con la canción “Qué podés dar” acompañado de diversos colores y una transmisión en vivo de la propia agrupación. En dicho momento de la noche, el público presente dejó sus asientos para “poguear” las canciones, una acción que rompió por completo el protocolo y sorprendió en un segundo año consecutivo el vivo.

El deleite musical siguió con “Es Clara” y luego siguió con “Cuándo podrás amar". Las voces al unísono no faltaron en la noche que terminó por sacar estrellas. El poder de la sinapsis musical le dijo adiós a la tormenta.

"El agua es de Mendoza"

Embed - video nota FIESTA DE LA COSECHA

Otro clásico de los entonados fue "Será", cantado a viva voz por todos los presentes. Mientras que en séptimo orden se entonó "Si supieras". Antes de seguir, Daffunchio fue claro y no dudó en alzar la voz: "El agua es de Mendoza. No todo en la vida es privatizar". La frase no pasó desapercibida y el público festejó la premisa.

Si la noche tenía simbolismos, “Víctimas del cielo” llegó para completar los oídos y las mentes pensantes del lugar. El baúl de los recuerdos fue inevitable de revolver y “Hasta que el sol” retumbó en las esquinas espaciosas del predio. Luego, la actuación siguió con “Esperando el milagro”.

Fiesta de la Cosecha (44) Las Pelotas en una noche llena de emociones. Marcos Garcia / MDZ

En los últimos temas, el cantante dejó de lado los protocolos y saltó acompañando a su público, la imagen de Germán dejando su lugar detrás de Spattocco fue sorprendente. “Si quieren más van a tener que pedir”, expresó Germán, y culminó el bloque artístico con un “¡Aguante la República de Mendoza, loco!”.

“Brilla (Shine)” fue el penúltimo tema de la noche. Con los convocantes que no querían dejar el predio, la banda cerró con broche de oro: “Uva, uva”; un tema dedicado netamente a la Provincia de Mendoza, su gente y sus tradiciones vendimiales.

Fiesta de la Cosecha (1) Un abrazo final que no necesitó palabras. Marcos Garcia / MDZ

“Está dedicado a la cosecha, al vino y a ustedes”, expresó el intérprete, antes de iniciar con la canción que culminaría el show, un concierto que, cabe recalcar, brotó nostalgia en los corazones e hizo que una gran cantidad de convocados y fanáticos se levantara y acompañara una vez más, al arte.