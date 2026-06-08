Muerte de María Rosa Fugazot: compartieron nuevos detalles en medio de la conmoción

El mundo del espectáculo volvió a recibir una noticia devastadora tras la muerte de María Rosa Fugazot . La querida actriz tenía 83 años y la encontraron sin vida en el departamento ubicado en la localidad de Palermo por los servicios de emergencias.

"Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en Güemes al 4700 , tras un llamado por una persona descompensada, por lo cual también fue convocado el SAME ", informó el periodista Pablo Montagna.

En medio de esta triste situación, c ompartieron nuevos detalles sobre la posible causa de muerte : "El cuerpo no tenía signos de violencia y la casa no estaba desordenada. Yo hablé con fuentes de la Justicia y fuentes de la policía y esto ha sido una muerte natural ", contó Mercedes Ninci, quien además anticipó que le realizarán una autopsia para confirmar la información.

Por su lado, el doctor Capuya fue sincero al hablar sobre el fallecimiento de María Rosa Fugazot: "Estamos ante un caso de muerte súbita, no sé quién es la última persona que la vio con vida. En la República Argentina unas 40.000 personas mueren por muerte súbita".

María Rosa Fugazot - Portada María Rosa Fugazot falleció a los 83 años. Foto: captura de video / América TV.

Se espera que, tras la operación de autopsia, la Justicia le entregue el cuerpo a sus familiares para que puedan realizar el último adiós. Por el momento no se sabe en qué lugar será el velatorio de la actriz.