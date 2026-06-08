Dónde será enterrado el Indio Solari tras el multitudinario velorio en Avellaneda

Tras la finalización del velatorio público de Carlos Alberto "Indio" Solari , comenzaron a conocerse detalles sobre el destino de los restos del cantante y los procedimientos que deberán completarse antes de cumplir con su voluntad final.

Según trascendió, el deseo del cantante era ser cremado. Sin embargo, esa instancia quedó suspendida de manera temporal debido a una decisión judicial. Por ese motivo, la familia deberá esperar la conclusión de una serie de trámites y estudios antes de poder avanzar con el procedimiento.

Mientras tanto, los restos serán trasladados de forma provisoria a un cementerio ubicado en el sur del conurbano bonaerense . La ubicación exacta del lugar no fue difundida por cuestiones de seguridad y para preservar la privacidad e intimidad de los familiares del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

El velorio público del Indio Solari se extendió a lo largo de todo el domingo.

La información se dio a conocer luego del cierre del velatorio realizado en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, donde miles de personas se acercaron para despedir al artista.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que el operativo mantuvo un flujo constante de asistentes durante toda la jornada del domingo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 15 mil personas por hora ingresaron al predio para participar de la despedida.

El acceso al lugar permaneció habilitado hasta la madrugada. Con el paso de las horas, la lluvia comenzó a intensificarse y la llegada de seguidores disminuyó. En ese contexto, la familia resolvió dar por concluida la ceremonia pública.

Con el cierre del velatorio se inició una nueva etapa vinculada a los procedimientos judiciales y administrativos que deben completarse antes de autorizar la cremación. Según la información difundida, la Justicia todavía no otorgó la autorización necesaria para avanzar con ese paso. Por esa razón, el cuerpo permanecerá bajo custodia en un cementerio de la zona sur mientras continúan las actuaciones correspondientes.