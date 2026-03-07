Netflix: la película de ciencia ficción que es la más vista en 86 países y en la que actúa Alan Richtson
Con un sólido respaldo en Rotten Tomatoes, la nueva apuesta de Patrick Hughes logra romper el maleficio de las películas originales de Netflix.
Sin dejar margen para la duda, Alan Ritchson ratificó su estatus de estrella global con el desembarco de su última superproducción en Netflix. La película de ciencia ficción, que originalmente estaba destinada a las salas de cine bajo el sello de Lionsgate, encontró en la plataforma de la N roja el ecosistema perfecto para explotar.
Con un debut arrollador, la cinta ya se posicionó en el puesto número 1 en 86 países, convirtiéndose en el segundo gran batacazo cinematográfico del año para el gigante del entretenimiento.
Del éxito de Reacher a liderar el Top 10 global de Netflix
La trama de Máquina de guerra nos sumerge en la piel de un sargento anónimo cuya única meta es cumplir el anhelo que compartía con su hermano —interpretado por Jai Courtney—: portar con orgullo el distintivo de ranger del ejército. Sin embargo, los planes militares pasan a un segundo plano cuando una incursión extraterrestre desata el caos.
El protagonista deberá liderar a su escuadrón en una batalla desesperada contra una entidad robótica de origen desconocido que amenaza con exterminar a cada hombre bajo su mando en un despliegue de efectos visuales impactante.
Bajo la dirección de Patrick Hughes, reconocido por su trabajo en Los Mercenarios 3, la película logra capitalizar al máximo el carisma de Ritchson. Para muchos, este proyecto representaba la prueba de fuego del actor para demostrar que puede cargar con el peso de un largometraje de gran presupuesto, y los números preliminares sugieren que la misión fue cumplida.
Lo más curioso de este éxito es su origen. En 2024, Lionsgate decidió desprenderse del proyecto y vendérselo a Netflix, renunciando a un estreno tradicional en pantalla grande. Si bien queda la incógnita de cómo le hubiera ido en la taquilla de los cines, su rendimiento en los dispositivos hogareños es indiscutible.