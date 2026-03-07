Netflix: la película de ciencia ficción que es la más vista en 86 países y en la que actúa Alan Richtson

Con un sólido respaldo en Rotten Tomatoes, la nueva apuesta de Patrick Hughes logra romper el maleficio de las películas originales de Netflix.

El film alcanzó un 68% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, superando las expectativas. / IMDB

Sin dejar margen para la duda, Alan Ritchson ratificó su estatus de estrella global con el desembarco de su última superproducción en Netflix. La película de ciencia ficción, que originalmente estaba destinada a las salas de cine bajo el sello de Lionsgate, encontró en la plataforma de la N roja el ecosistema perfecto para explotar.

maquinadeguerra-netflix Alan Ritchson protagoniza "Máquina de guerra", el nuevo fenómeno número 1 de Netflix. IMDB Con un debut arrollador, la cinta ya se posicionó en el puesto número 1 en 86 países, convirtiéndose en el segundo gran batacazo cinematográfico del año para el gigante del entretenimiento.

Del éxito de Reacher a liderar el Top 10 global de Netflix La trama de Máquina de guerra nos sumerge en la piel de un sargento anónimo cuya única meta es cumplir el anhelo que compartía con su hermano —interpretado por Jai Courtney—: portar con orgullo el distintivo de ranger del ejército. Sin embargo, los planes militares pasan a un segundo plano cuando una incursión extraterrestre desata el caos.

netflix-pelicula-maquina-de-guerra3 La misteriosa criatura robótica que pone en jaque al escuadrón de rangers en la película. IMDB El protagonista deberá liderar a su escuadrón en una batalla desesperada contra una entidad robótica de origen desconocido que amenaza con exterminar a cada hombre bajo su mando en un despliegue de efectos visuales impactante.

Bajo la dirección de Patrick Hughes, reconocido por su trabajo en Los Mercenarios 3, la película logra capitalizar al máximo el carisma de Ritchson. Para muchos, este proyecto representaba la prueba de fuego del actor para demostrar que puede cargar con el peso de un largometraje de gran presupuesto, y los números preliminares sugieren que la misión fue cumplida.