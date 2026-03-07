Netflix: dos miniseries que están basadas en hechos reales y se ven de un tirón

El 6 de marzo fue un día de estrenos en Netflix, pero hubo dos producciones que llamaron la atención. Una es una miniserie de pocos capítulos y la otra es una película, pero ambas están basadas en hechos reales, lo que les brinda un aura que genera curiosidad.

El asesino de TikTok es la nueva docuserie que aterrizó en Netflix. La serie retrocede hasta 2023, cuando Esther Tepa desapareció en un viaje a España donde coincide con un creador de contenido. El caso activó las alarmas entre las autoridades y contactaron a la familia de Esther para profundizar la búsqueda del asesino a través de mensajes, videos y otros rastros digitales.

El Asesino de TikTok Estreno de Netflix. Archivo La miniserie está dirigida por Héctor Munente y se utiliza material de archivo y entrevistas a las personas más cercanas a Esther para relatar su investigación. La docuserie deja en evidencia que las redes sociales funcionaron como un localizador del asesino que no paraba de compartir videos en redes.

Otra propuesta en Netflix La segunda miniserie llega de la mano de Steven Spielberg como director y Morgan Freeman que aporta su voz para relatar una historia de hace milenios. El documental explora desde el primer hasta el último dinosaurio y examina cómo dominaron la tierra por más de 165 millones de años.