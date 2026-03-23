Soda Stereo, siempre a la vanguardia: así fue el show ECOS, con un Cerati virtual, potencia y tecnología 3D

“Me verás volver”, manifestó Gustavo Cerati en La Ciudad de la Furia, una de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo . Y así fue. A casi 12 años de su partida, aquel 4 de septiembre de 2014, el “hombre alado” volvió a conquistar los escenarios, esta vez, el del Movistar Arena , de la mano del show ECOS, junto a sus legendarios compañeros, Charly Alberti y Zeta Bosio.

El esperado regreso de la banda que marcó la historia del rock en español, tuvo lugar los días sábado 21 y domingo 22 de marzo, con las primeras fechas de ECOS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este fin de semana, miles de fanáticos de distintas generaciones acudieron al Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo, CABA) para ver el imperdible regreso de Soda. Allí se juntaron los fieles seguidores de la banda que tuvieron la posibilidad de verlos en vivo cuando Cerati todavía estaba entre nosotros, así como, también, aquellos jóvenes que descubrieron a la agrupación hace relativamente poco y aquellos que se quedaron con las ganas de verlos en vivo, cumpliendo, finalmente, ese sueño que parecía imposible de alcanzar.

Así fue el segundo show de Ecos, el regreso de Soda Stereo en el Movistar Arena

El anuncio del regreso de Soda hizo temblar a la escena, provocando el furor entre sus seguidores, que rápidamente agotaron 10 fechas en Buenos Aires. Pero ECOS no solo hizo -y hará- vibrar al público local, sino que trascenderá fronteras -como supo hacerlo Soda durante toda su trayectoria- llegando a Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México y España.

Como si fuera poco, este lunes, salieron a la venta las entradas para las nuevas funciones de ECOS en el Movistar Arena de Buenos Aires: para los días 9 y 14 de junio.

En ese marco, en el que nadie se quería ni quiere perder el histórico regreso de Soda, una de las constantes entre el público presente en las primeras fechas de ECOS era la ansiedad y la curiosidad por verlos en vivo, pero con un Cerati distinto, desafiando su ausencia terrenal. Se sabía que la figura de uno de los máximos referentes de nuestra historia musical, volvería al escenario en forma de holograma, con imágenes 4K recuperadas por su familia, editadas y mejoradas gracias a la inteligencia artificial.

Pese a que sabíamos que ese no era el Gustavo “real”, por momentos sí se sintió como tal. Gracias a una tecnología de vanguardia, el equipo de creativos, productores, técnicos y especialistas logró captar la esencia de Cerati y plasmarla en las imágenes que vimos arriba del escenario del Movistar -posicionado a un lado de Charly- y en las magníficas pantallas -tanto las de los laterales como la central-.

Gustavo Cerati 1 - Prensa Soda Stereo Gustavo Cerati "volvió" a escena gracias a la tecnología. Gentileza PopArt Music

Las miradas, los gestos, los movimientos, pasos y hasta su forma de tocar la guitarra, alimentaban a la ilusión y la sensación de que el propio Cerati estaba allí, provocando la emoción colectiva como siempre supo hacerlo. ¡Una locura! De esta forma, Soda exhibió, una vez más, que su música y su visión es vanguardista, adelantados a nivel nacional -y siendo de los pocos a nivel internacional- que se animaron a aprovechar la tecnología para que la imagen de su líder siga vigente en escena.

En cuanto a la música en vivo, Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a tocar los temas que los acompañaron durante toda su trayectoria con la misma potencia. Para las guitarras y voces de Cerati, se recuperaron históricas grabaciones de sus shows y de sus discos, como también otros registros inéditos, para lograr una mezcla equilibrada y con el calibre de un show en vivo.

El repertorio de ECOS, de Soda Stereo

El repertorio comenzó con la canción que le dio nombre al espectáculo, Ecos. Luego, el brillante rasguido y posterior riff de Cerati dio inicio a Juegos de Seducción. La potencia del tridente se sintió con la llegada de Nada Personal, seguida por Hombre al Agua. En seguida, sonó Ella Usó mi Cabeza como un revólver y, cuando comenzaron a sonar los inconfundibles acordes de Cuando Pase el Temblor, nos pusimos los lentes 3D para disfrutar de un espectáculo visual con tonos psicodélicos fusionados con las imágenes del video oficial.

Así fue la segunda fecha de Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena. @agustindusserre - ARD_3416 Así fue la segunda fecha de Ecos Soda Stereo en el Movistar Arena. Gentileza PopArt Music/@agustindusserre

Las luces frías se tornaron cálidas para el turno de Luna Roja. Toma la Ruta, Séptimo Día sirvieron para calentar ante la llegada de La Ciudad de la Furia, con un Cerati del video oficial y sin holograma en escena, acompañado por imágenes de la Ciudad de Buenos Aires en blanco y negro.

Los colores volvieron a impactar con Sobredosis de TV, Persiana Americana y Un misil en mi placard. Enseguida, sonó a todo volumen la pista de Zoom, con los artistas fuera de escena y con un final extendido que tornó a un tema electrónico, invitando a todos a bailar. Luego, siguieron Planeador, Caja Negra y Primavera 0 -momento en el que los lentes 3D volvieron a tomar protagonismo-.

El gran final llegó de la mano de los infaltables: Prófugos y De Música Ligera, este último con Zeta y Charly sobre dos plataformas montadas en la parte trasera del campo del Movistar Arena, acercándose al público de atrás.

Zeta Bosio, Soda Stereo Ecos 220326 - 224443 - @agustindusserre - ARD_3699 Zeta Bosio en el regreso de Soda Stereo. Gentileza PopArt Music/@agustindusserre

Tal como lo indican desde la producción, ECOS “no es un tributo ni un homenaje; no es una película; no hay invitados ni cantante nuevo; es un show en vivo”. Soda es vanguardia.

Todas las fechas de ECOS, el regreso de Soda Stereo

Luego del exitoso y celebrado estreno de ECOS en el Movistar Arena de Buenos Aires, Soda Stereo seguirá conquistando a las distintas generaciones en las siguientes ciudades:

SS_ECOS_NUEVAS_FUNCIONES A partir de este lunes se pueden adquirir las entradas para ver las nuevas funciones de ECOS de Soda Stereo en el Movistar Arena, programadas para los días 9 y 14 de junio. Soda Stereo