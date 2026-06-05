Qué pensaba el Indio Solari sobre Gustavo Cerati pese al versus entre Los Redonditos de Ricota y Soda Stereo
A pesar de que el rock nacional atravesó décadas de rivalidad entre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Soda Stereo, el Indio Solari abrió su corazón cuando murió Gustavo Cerati y reveló qué opinaba.
El rock nacional perdió a un nuevo ídolo. El Indio Solari, a sus 77 años, murió después de mucho tiempo luchando con el Parkinson. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ya había sido diagnosticado con esta enfermedad cuando Gustavo Cerati falleció, y fue en ese momento que habló a corazón abierto sobre su eterno rival.
En su blog, donde se ha comunicado en algunas ocasiones con sus fans, Carlos Alberto Solari- su nombre de pila- le escribió a la estrella de Soda Stereo diciéndole: "Me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Mi aplauso para vos".
Qué le dijo el Indio Solari a Gustavo Cerati el día de su muerte
Un poco influenciado por su Parkinson que avanzaba sin parar, el Indio Solari le dedicó esta dolorosa carta a Gustavo Cerati:
Gustavo: Ahora sí vas a poder evitar el cansancio de huir de la muerte. Todo este tiempo dormido fue necesario, quizá, para enseñarte a morir consolando a tus queridos. Los verdaderos artistas, estoy convencido, conocen la muerte antes de morir. No se dejan llevar ni un minuto antes ni uno después de reconciliarse con la vida.
Dicen por allí que al morir nos es dado conocer el secreto de la música en nuestro primer llano al nacer. En cuanto a lo que me toca, me has hecho disfrutar de tu dulce voz y de tus espléndidos juegos con las guitarras. Tu etapa solista fue sólida y aventurera y es lo que más me gusta de lo que nos has dejado. Bueno... a comenzar de nuevo en tierra incógnita. Mi aplauso para vos. Indio.