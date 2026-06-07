Mendoza tendrá un domingo frío, gris y con alerta amarilla por lluvias
Un domingo frío y gris se pronostica para Mendoza, con una alerta amarilla activada por lluvias que afectará especialmente al este y sur de la provincia.
El domingo seguirá mostrando en Mendoza un escenario bien invernal, con mucho frío, cielo mayormente nublado y condiciones inestables en buena parte de la provincia. A diferencia del sábado, la mejora recién empezará a insinuarse hacia la tarde, después de varias horas con tiempo desapacible.
Pronóstico para el domingo
La mínima será de 9° y la máxima llegará a 16°, con vientos moderados del sector sur. Se esperan lluvias y lloviznas en distintos sectores de la provincia, mientras que en cordillera habrá nevadas. El cambio más favorable recién aparecerá hacia el cierre del día, cuando las condiciones comiencen a mejorar de manera paulatina.
Alerta amarilla por lluvias
A esto se suma una alerta amarilla por lluvias que alcanza a departamentos del este y sur de Mendoza. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 40 mm, que podrían ser superados de forma puntual. Así, el domingo estará atravesado por un combo de frío, nubosidad y precipitaciones que mantendrá el tiempo inestable durante gran parte del día.