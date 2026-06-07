Mendoza tendrá un domingo frío, gris y con alerta amarilla por lluvias

Un domingo frío y gris se pronostica para Mendoza, con una alerta amarilla activada por lluvias que afectará especialmente al este y sur de la provincia.

El domingo seguirá mostrando en Mendoza un escenario bien invernal, con mucho frío, cielo mayormente nublado y condiciones inestables en buena parte de la provincia. A diferencia del sábado, la mejora recién empezará a insinuarse hacia la tarde, después de varias horas con tiempo desapacible.

Pronóstico para el domingo La mínima será de 9° y la máxima llegará a 16°, con vientos moderados del sector sur. Se esperan lluvias y lloviznas en distintos sectores de la provincia, mientras que en cordillera habrá nevadas. El cambio más favorable recién aparecerá hacia el cierre del día, cuando las condiciones comiencen a mejorar de manera paulatina.

lluvias Hay alerta por lluvias en el este y sur de Mendoza.