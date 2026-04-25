Bombazo: va por el récord de Messi y Cristiano Ronaldo, pero podrían borrarlo de su selección a días del Mundial

Cuando parecía tener un lugar en la historia, el experimentado arquero enfrenta un escenario inesperado que puede dejarlo afuera del Mundial.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a estar en la cúspide del fútbol mundial y establecerán un nuevo récord. Foto: Archivo.

A solo 49 días del inicio del Mundial 2026, las selecciones empiezan a definir detalles finos y ajustar sus listas. En ese contexto, hay un nombre pesado que quedó en el centro de la escena: Guillermo Ochoa podría quedarse afuera de la convocatoria de la selección de México y perder la chance de meterse en un récord histórico.

El arquero azteca tenía la oportunidad de alcanzar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Sin embargo, su lugar en la lista de Javier Aguirre hoy está lejos de ser una certeza.

Guillermo Ochoa puede perder su sexto Mundial y quedar fuera a días del debut El Memo Ochoa fue muy elogioso con Messi. Foto: EFE El Memo Ochoa, arquero mexicano, sueña con igualar una marca histórica, pero hoy su presencia en la lista está en duda. EFE

El motivo es futbolístico. Ochoa perdió terreno en la consideración del entrenador y ya no es una fija como en otros ciclos. De hecho, no suma minutos con la selección desde 2024 y apenas fue convocado en una de las últimas seis citaciones, un dato que encendió todas las alarmas en México.

Los bloopers de Ochoa en Chipre que encendieron las dudas sobre su nivel a semanas del Mundial Para colmo, hace unos días, en la semifinal de la Copa de Chipre con el AEL Limassol "Memo" Ochoa quedó marcado por errores determinantes ante Pafos FC, donde primero dio un rebote corto que derivó en el empate y luego falló en un despeje que terminó en gol rival, una acción que fue clave en la derrota 3-1 y la eliminación, reabriendo el debate sobre su nivel actual y su continuidad en la Selección de México a semanas del Mundial.