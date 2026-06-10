Infantino se rindió ante los hinchas argentinos y explicó por qué Messi es clave para el Mundial

A horas del inicio del Mundial, Infantino valoró el fenómeno de los hinchas, remarcó la importancia de Messi y habló de las controversias que rodean al torneo.

Infantino reveló qué es lo que más lo sorprende de los hinchas argentinos y destacó lo que representa Messi para el Mundial.

A menos de un día para el inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a la expectativa que genera la competencia y tuvo palabras especiales para los hinchas argentinos, cuya presencia ya comenzó a hacerse sentir en Estados Unidos, Canadá y México.

Ante una pregunta de Olé en la conferencia de prensa en México, el dirigente recordó lo vivido en Qatar 2022 y también en el último Mundial de Clubes. "Argentina es absolutamente espectacular. En el Mundial en Qatar me acuerdo que dos horas después de los partidos había 20.000 argentinos cantando Muchachos, fantástico. Lo vivimos el año pasado en el Mundial de Clubes con los aficionados de River y de Boca, espectacular también", expresó.

Messi, Trump y los temas calientes del Mundial Infantino destacó a los argentinos y dejó una frase especial sobre Messi Infantino destacó a los argentinos y dejó una frase especial sobre Messi Al hablar de Argentina, el nombre de Lionel Messi apareció de inmediato. Infantino remarcó la relevancia que tiene la presencia del capitán de la Selección en la máxima cita del fútbol y la influencia que genera en millones de aficionados alrededor del planeta.

"El hecho de que Messi juegue este Mundial es muy importante para Argentina. Por toda la gente que le gusta el fútbol, por la gente que le gusta el Mundial", señaló el presidente de la FIFA, quien también mencionó a otras figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé y Harry Kane entre los grandes atractivos del certamen.

Infantino bancó a Trump y defendió el precio de las entradas del Mundial Trump e Infantino posan con el ticket oficial de la Copa del Mundo 2026 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, titular de la FIFA, posan con una gigantografía del ticket oficial de la Copa del Mundo 2026. Hay polémica por el precio de las entradas. EFE Además, Infantino no evitó referirse a cuestiones vinculadas con la organización del torneo. Sobre la relación con el presidente estadounidense, sostuvo: "Tengo una excelente relación con Trump. Sin su compromiso, hubiese sido imposible organizar la Copa del Mundo". También defendió la política de venta de entradas y destacó que ya se comercializaron más de seis millones de tickets, una cifra que calificó como récord para la historia de los Mundiales.