Infantino se rindió ante los hinchas argentinos y explicó por qué Messi es clave para el Mundial
A horas del inicio del Mundial, Infantino valoró el fenómeno de los hinchas, remarcó la importancia de Messi y habló de las controversias que rodean al torneo.
A menos de un día para el inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a la expectativa que genera la competencia y tuvo palabras especiales para los hinchas argentinos, cuya presencia ya comenzó a hacerse sentir en Estados Unidos, Canadá y México.
Ante una pregunta de Olé en la conferencia de prensa en México, el dirigente recordó lo vivido en Qatar 2022 y también en el último Mundial de Clubes. "Argentina es absolutamente espectacular. En el Mundial en Qatar me acuerdo que dos horas después de los partidos había 20.000 argentinos cantando Muchachos, fantástico. Lo vivimos el año pasado en el Mundial de Clubes con los aficionados de River y de Boca, espectacular también", expresó.
Messi, Trump y los temas calientes del Mundial
Al hablar de Argentina, el nombre de Lionel Messi apareció de inmediato. Infantino remarcó la relevancia que tiene la presencia del capitán de la Selección en la máxima cita del fútbol y la influencia que genera en millones de aficionados alrededor del planeta.
"El hecho de que Messi juegue este Mundial es muy importante para Argentina. Por toda la gente que le gusta el fútbol, por la gente que le gusta el Mundial", señaló el presidente de la FIFA, quien también mencionó a otras figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé y Harry Kane entre los grandes atractivos del certamen.
Infantino bancó a Trump y defendió el precio de las entradas del Mundial
Además, Infantino no evitó referirse a cuestiones vinculadas con la organización del torneo. Sobre la relación con el presidente estadounidense, sostuvo: "Tengo una excelente relación con Trump. Sin su compromiso, hubiese sido imposible organizar la Copa del Mundo". También defendió la política de venta de entradas y destacó que ya se comercializaron más de seis millones de tickets, una cifra que calificó como récord para la historia de los Mundiales.
"Nuestro precio inicial de 60 dólares es el más bajo para cualquier deporte a nivel Mundial. Si comparamos con las eliminatorias de los deportes estadounidenses. Por ejemplo: los Knicks-San Antonio no sé cuánta gente la estaba viendo. La Copa Mundial es mucho más importante. Lo que pasa es que los tickets pasan al mercado secundario que son legales aquí. Esto demuestra que los precios estaban bien ajustados", expresó.
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