Bielsa dio una peculiar nota tras el arribo de Uruguay al Mundial: respondió ¡6 preguntas en 38 segundos!

Marcelo Bielsa fue interceptado por la prensa en el aeropuerto y no quiso perder ni un minuto en sacársela de encima. Ni un minuto de manera literal.

A 5 días del debut contra Arabia Saudita, la Selección de Uruguay arribó a suelo norteamericano para comenzar la concentración para el Mundial 2026. La delegación aterrizó este miércoles por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Playa del Carmen. Allí, como no podía ser de otra forma, Marcelo Bielsa volvió a hacer de las suyas.

Cuando habla con la prensa, el Loco acostumbra a dar largas, elaboradas y enrevesadas respuestas, sin importar cuál sea el tema y a veces, incluso, sin necesidad siquiera de que le hagan ninguna consulta. Sin embargo, en esta oportunidad decidió hacer absolutamente todo lo contrario e ir cortito y al pie.

La entrevista en tiempo récord de Marcelo Bielsa La entrevista en tiempo récord de Marcelo Bielsa Es que al ser interceptado por el micrófono de DSports, el DT de 70 años no quiso perder ni un minuto en sacárselo de encima. Ni un minuto de manera literal, ya que contestó nada menos que seis preguntas en un tiempo récord de tan solo 38 segundos y de la forma más concisa posible.

Ante la consulta sobre con qué expectativas vive el Mundial, replicó: "Con mucha ilusión". ¡Cómo trabajó en estos días teniendo a tantos futbolistas lesionados? "Sin inconvenientes". ¡Cómo esta Ronald Araújo después de viajar a España por su lesión? "Normal". ¿Sirvió ese tratamiento exprés? "Veremos con el tiempo". ¿Cómo trabajó pensando en el debut contra Arabia? "Bueno, tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido". ¿Tiene el once ya en la cabeza? "Lo voy a definir en estos días".

De este modo telegráfico, Bielsa despachó a la periodista que se le había acercado. Esta escena de poco más de medio minuto no tardó en hacerse viral y llamó mucho la atención. Mientras muchos festejaron la nueva locura del argentino y encontraron cómico su proceder, otros lo criticaron por su "destrato" a la reportera, y hasta algunos llegaron enmarcar este episodio en su eterna confrontación con la prensa.