La fuerte sentencia del DT de España a 48 horas del Mundial: "Tenemos los 6 mejores mediocampistas del mundo"

Luis de la Fuente destacó las virtudes de la Selección de España e hizo un especial énfasis en el mediocampo, con el que no tuvo reparos a la hora de elogiarlo.

A menos de 48 horas para que comience el Mundial 2026, la Selección de España se mantiene como una de las favoritas a quedarse con el título. Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, en estos tres años y medio ganaron la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024 y volvieron a ilusionarse luego del fracaso en Qatar 2022.

El próximo lunes 15 de junio, la Furia tendrá su estreno en el certamen ante la debutante y humilde Cabo Verde, duelo en el que se espera una contundente victoria ibérica. A 6 días del primer encuentro, el entrenador riojano (La Rioja, España) destacó las virtudes de su equipo y sacó chapa de su mediocampo.

Luis de la Fuente se mostró confiado con el mediocampo de España Luis de la Fuente se mostró confiado con el mediocampo de España MARCA "Creo que en esa posición tenemos a los seis mejores jugadores del mundo", señaló este martes en conferencia de prensa en referencia a Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Zubimendi. "Pedri es uno de los mejores de mundo, si no el mejor. Pero el equipo necesita a Pedri como Pedri al equipo", remarcó respecto de la joya del Barcelona.

A su vez, hizo especial énfasis en otro futbolista blaugrana: Dani Olmo, quien jugó un rol clave en la Euro 2024. "Está en un momento fantástico de confianza con nosotros. Seguro que este Mundial también tendrá un papel estelar. Además tenemos la posibilidad de utilizarlo en banda, entonces seguro encontraremos un hueco y nos dará mucho, como nos dio en la última Eurocopa", sentenció al respecto.

Por último, De la Fuente se expidió acerca de los pronósticos que dan a España como la favorita: "La valoración de estos especialistas es un reconocimiento a una tarea, a un trabajo hecho, a un mérito que se han ganado a pulso estos jugadores, por eso es el reconocimiento. Pero el que te reconozcan como candidato no garantiza nada. Sabiendo, además, que hay otras selecciones tan fuertes como la nuestra", advirtió.