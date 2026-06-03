El DT de España, optimista con la posibilidad de que Lamine Yamal esté en el debut mundialista: "Tenemos confianza en que llegue"

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal, la figura de España, podría llegar al estreno del 15 de junio ante Cabo Verde, aunque fue cauteloso.

Luis De La Fuente fue optimista sobre la posibilidad de que Lamine Yamal esté en el debut mundialista.

La Selección de España continúa con su preparación para el Mundial 2026 y una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la recuperación de Lamine Yamal. En la previa del amistoso frente a Irak en La Coruña, el entrenador Luis de la Fuente se refirió al estado físico del joven atacante y dejó un mensaje de cautela, aunque también de optimismo.

El DT de la Furia Roja confirmó que la joya de 18 años no será parte del encuentro preparatorio debido al desgarro que sufrió hace poco más de un mes, pero evitó descartar su presencia en el debut mundialista. “Tenemos confianza en que llegue al día 15. Si sigue evolucionando así podría estar disponible, aunque eso no significa necesariamente que vaya a jugar”, explicó el técnico español, que seguirá de cerca la evolución del futbolista durante los próximos días.

Lamine Yamal. España-Egipto marzo 2026. Lamine Yamal podría llegar al debut de España frente a Cabo Verde en el Mundial. Foto: EFE

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal llegue al debut en el Mundial 2026 Más allá del caso puntual de la figura del Barcelona, De la Fuente destacó el trabajo realizado por el cuerpo médico y la coordinación constante con los distintos clubes. Según explicó, todos los jugadores que arrastraban molestias físicas están respondiendo de acuerdo con los plazos previstos y el panorama general es alentador. “La buena noticia es que todos pueden llegar en buenas condiciones”, aseguró.

Por otro lado, el entrenador también aprovechó la conferencia para referirse a sus expectativas de cara a la Copa del Mundo, la primera que afrontará como seleccionador absoluto: “Voy a vivir un hito histórico. Estoy feliz y con muchas ganas de competir por algo importante”, señaló. Además, incluyó a España dentro del grupo de candidatos al título junto a se