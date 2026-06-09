Mazazo para Jordania, rival de Argentina, a dos días del comienzo del Mundial

Jordania, rival al que la Albiceleste enfrentará en el grupo J, recibió una pésima noticia con uno de sus futbolistas a pocos días del inicio del Mundial.

Jordania sufrió una baja sensible a tan solo días del comienzo del Mundial 2026. El seleccionado asiático, que compartirá el Grupo J con la Selección argentina, confirmó la lesión de Ibrahim Sabra, una de las jóvenes promesas de su plantel y uno de los pocos futbolistas que se desempeñan actualmente en el fútbol europeo.

El delantero de 20 años, perteneciente al Lokomotiva Zagreb de Croacia, sufrió un grave esguince en el tobillo izquierdo durante la preparación para el amistoso ante Colombia. Si bien la lesión se produjo el fin de semana, recién este lunes los estudios médicos determinaron que no podrá recuperarse a tiempo para disputar la Copa del Mundo.

Jordania perdió Ibrahim Sabra para el Mundial 2026 por lesión image Jordania perdió a uno de sus futbolistas a días del comienzo del Mundial 2026. X @JordaniaFA Sabra llegaba al torneo tras haber disputado 14 encuentros y convertido dos goles en lo que va del año con el conjunto croata, donde juega cedido desde el Göztepe de Turquía. Aunque no aparecía entre los titulares habituales, era considerado una alternativa importante en ataque y una de las grandes apuestas de futuro del fútbol jordano.

Ante esta situación, el entrenador Jamal Sellami decidió convocar de urgencia a Mohammad Abu Ghoush, lateral izquierdo de 20 años que milita en el Al-Hussein de la liga local. El defensor ya había estado junto al plantel durante el amistoso frente a Colombia y ahora ocupará oficialmente el lugar vacante dentro de la lista definitiva para el Mundial.

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The national team’s technical staff, led by head coach Jamal Sellami, has decided to include the player Mohammad Abu Ghoush in the Nashama squad for the 2026 World Cup pic.twitter.com/TQ83N12i43 — Jordan FA - (@JordanFA) June 8, 2026 La baja de Sabra representa un nuevo dolor de cabeza para Jordania, que ya había perdido meses atrás a Yazan Al-Naimat por una grave lesión ligamentaria. En la antesala de su primera participación mundialista, el seleccionado asiático llega con menos variantes ofensivas y con la ilusión intacta de competir de igual a igual en una zona que cerrará enfrentando a la Selección argentina de Lionel Scaloni el próximo 27 de junio en Dallas.