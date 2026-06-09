Atento Scaloni: la sorpresiva decisión que tomó Argelia en su último amistoso antes del debut mundialista ante Argentina

A siete días del debut ante la Albiceleste en el Mundial, Argelia endureció su preparación y tomó una drástica medida para no dar ventajas.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Argelia decidió extremar los recaudos de cara a su esperado debut frente a la Selección argentina. El combinado africano, que comparte grupo con los campeones del mundo, tomó una medida poco habitual en el fútbol moderno con el objetivo de no brindar pistas sobre el equipo que utilizará en el estreno del certamen.

Luego de sorprender con una victoria por 1-0 sobre Países Bajos en un amistoso preparatorio, gracias al tanto de Anis Hadj Moussa, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic afrontará este miércoles su último ensayo previo a la Copa del Mundo frente a Bolivia. Sin embargo, el encuentro se disputará bajo estrictas condiciones de privacidad.

Argelia decidió jugar el amistoso ante Bolivia a puertas cerradas Según informó DSports en las últimas horas, el compromiso que se jugará en Kansas será completamente a puertas cerradas y tampoco contará con transmisión televisiva. De esta manera, ni los hinchas ni los medios de comunicación podrán observar el desarrollo del partido, una decisión que apunta directamente a evitar que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico obtengan información sobre el planteo táctico que utilizará Argelia en el debut mundialista.

Argelia equipo vs Países Bajos La intención del seleccionado norteafricano es mantener bajo reserva tanto la formación titular como los movimientos estratégicos que viene ensayando en los entrenamientos. En una competencia tan exigente como un Mundial, cualquier detalle puede resultar determinante, y en Argelia consideran que ocultar sus cartas puede representar una pequeña ventaja frente a la Albiceleste.