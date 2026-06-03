Argelia, primer rival de la Selección en el Mundial, dio la sorpresa y derrotó a Países Bajos en un amistoso
Con un golazo de Moussa a los 40' del segundo tiempo, Argelia se impuso frente al elenco europeo como visitante. El 16 de junio enfrentará a Argentina en Kansas.
Argelia dio una de las sorpresas de la fecha FIFA al derrotar 1-0 a Países Bajos en Rotterdam, en el último amistoso de preparación antes del Mundial 2026. El seleccionado africano, que será el primer rival de la Selección argentina en el Grupo J, mostró orden, solidez defensiva y eficacia para llevarse una victoria de prestigio.
Noticia en construcción.