Ni Antonelli ni Russell: quiénes son los favoritos para ganar el GP de Mónaco

La Fórmula 1 se prepara para uno de los fines de semana más especiales de la temporada con la disputa del Gran Premio de Mónaco . Considerada una de las carreras más prestigiosas del automovilismo mundial, la cita en las calles de Montecarlo suele desafiar la lógica y alterar los pronósticos habituales gracias a las características únicas de su trazado.

Esa posibilidad de romper con el orden establecido también se refleja en las principales casas de apuestas. A pesar de que Mercedes ganó las cinco competencias disputadas hasta el momento y lidera con comodidad ambos campeonatos, los pronósticos previos al fin de semana no ubican a ninguno de sus pilotos como el principal candidato a la victoria.

Según un análisis publicado por la página oficial de la Fórmula 1 , el circuito monegasco presenta condiciones muy particulares que podrían favorecer a otros equipos y abrir un escenario diferente al que se vio durante el inicio de la temporada. En ese contexto, Ferrari aparece como la escudería mejor posicionada para aprovechar la oportunidad.

De acuerdo con el informe de la Fórmula 1 , el máximo favorito para ganar el Gran Premio de Mónaco es Charles Leclerc. El piloto de Ferrari llega tras un complicado paso por Canadá, una actuación que él mismo definió como "el fin de semana más difícil de mi carrera", pero las previsiones indican que podría reencontrarse con el protagonismo justamente en el circuito donde logró una de las victorias más emotivas de su trayectoria.

Charles Leclerc aparece como favorito en las apuestas para ganar el Gran Premio de Mónaco.

La relación entre Leclerc y Mónaco estuvo marcada durante años por episodios desafortunados. Sin embargo, el monegasco logró revertir parte de esa historia reciente y se consolidó como uno de los especialistas del trazado. No es casualidad que haya conseguido varias pole positions en las últimas ediciones ni que muchos analistas consideren que las características técnicas de la Ferrari actual pueden adaptarse especialmente bien a las exigencias del circuito urbano.

Además del factor emocional de correr ante su público, Leclerc llega con la motivación de convertirse nuevamente en protagonista de una temporada que hasta ahora estuvo dominada por Mercedes.

Hamilton quiere volver a festejar en Montecarlo

Detrás de su compañero de equipo aparece Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo figura entre los nombres con mayores posibilidades de triunfo gracias a su experiencia y a la competitividad que Ferrari espera mostrar este fin de semana.

El británico conoce muy bien los secretos del trazado monegasco. Ganó la carrera en tres ocasiones y suele rendir a gran nivel en circuitos donde la gestión de neumáticos, la precisión y la estrategia adquieren una importancia determinante.

Hamilton llega además con impulso anímico después de un sólido resultado en Canadá, donde logró subir al podio. Esa actuación alimentó las expectativas de cara a un escenario en el que Ferrari confía en recortar diferencias respecto a Mercedes.

hamilton canadá Hamilton, P2 en Canadá, aparece como uno de los grandes favoritos para ganar en Mónaco. Instagram @lewishamilton

Antonelli y Norris, entre los principales aspirantes

La gran sorpresa de los pronósticos es la posición de Kimi Antonelli. El joven italiano lidera cómodamente el Campeonato Mundial después de una impresionante racha de victorias, pero aparece por detrás de los pilotos de Ferrari en las preferencias de las casas de apuestas.

La explicación está vinculada a la naturaleza del circuito. Mónaco premia la experiencia, el conocimiento del trazado y la capacidad para gestionar la presión en condiciones extremas. En su única participación previa en la máxima categoría, Antonelli sufrió un accidente durante la clasificación y no pudo mostrar todo su potencial.

kimi antonelli Kimi Antonelli, líder actual del campeonato de pilotos. Instagram @kimi.antonelli

Junto a él figura Lando Norris, uno de los pilotos que mejor recuerdo guarda de Montecarlo. El británico consiguió allí una de las victorias más importantes de su carrera y vuelve a presentarse como un candidato serio a luchar por los primeros puestos pese a algunos contratiempos recientes.

George Russell busca romper una deuda pendiente

El quinto nombre destacado por los especialistas es George Russell. Aunque forma parte del equipo más dominante de la temporada, el piloto británico nunca logró resultados especialmente destacados en las calles del Principado.

A diferencia de otros circuitos donde suele exhibir un rendimiento consistente, Mónaco ha representado históricamente un desafío para Russell. Sus mejores actuaciones quedaron lejos de la lucha por la victoria y varios inconvenientes deportivos le impidieron aprovechar el potencial de sus monoplazas en ediciones anteriores.

Sin embargo, el gran momento de Mercedes lo mantiene dentro del grupo de aspirantes. Con un auto que ha demostrado ser el más competitivo del campeonato, Russell intentará transformar la superioridad de la escudería alemana en un resultado que le permita conseguir, al menos, su primer podio en Montecarlo.

russell china Russell llega a Mónaco con sed de revancha. X @F1

Mientras el campeonato entra en una fase clave, el Gran Premio de Mónaco vuelve a perfilarse como una carrera capaz de alterar cualquier pronóstico. Y aunque Mercedes domina la temporada, las apuestas sugieren que este fin de semana la historia podría escribirse con otros protagonistas.