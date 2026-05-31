Fórmula 1 en Argentina: qué otros autódromos compiten con el Gálvez por un lugar en el calendario

El proyecto para que la Fórmula 1 regrese a la Argentina atraviesa uno de sus momentos más importantes. Tras la confirmación de que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez recibirá una primera inspección técnica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la iniciativa ganó impulso y volvió a instalarse con fuerza en el ambiente automovilístico.

El objetivo es ambicioso: recuperar una fecha de la máxima categoría por primera vez desde 1998 . Para lograrlo, el país deberá cumplir exigencias técnicas, económicas y organizativas cada vez más complejas en un campeonato que se transformó en uno de los espectáculos deportivos más codiciados del planeta.

Sin embargo, las obras y las inspecciones son apenas una parte del desafío. La competencia por ingresar al calendario es feroz y varios países también buscan convencer a la Fórmula 1 de otorgarles un lugar en las próximas temporadas.

Según explicó Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, la Argentina integra el grupo de candidatos que aspiran a sumarse al calendario de la Fórmula 1 a partir de 2027.

"En el grupo de los candidatos está Tailandia, estamos nosotros (Argentina) y está Kyalami (Sudáfrica). Y estaba Turquía, pero ocupó el lugar que abandonó Holanda, por lo cual vamos a estar lidiando con esos tres países. Esto es para 2027", afirmó en declaraciones a Carburando Radio.

gp turquía El circuito de Istanbul Park, en Turquía, volverá a formar parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2027. www.formula1.com

De todas maneras, el dirigente remarcó el respaldo que el proyecto argentino tiene dentro de la FIA. "El presidente de la FIA es un fanático total de la Argentina. Bien sabemos que esto es un tema económico y sabemos que en el grupo de los candidatos están estos países con los que vamos a estar lidiando en 2027", remarcó.

La situación refleja el escenario actual de la Fórmula 1, donde cada vez más gobiernos, ciudades y promotores privados buscan organizar un Gran Premio debido al enorme impacto económico, turístico y mediático que genera la categoría.

Tailandia y Sudáfrica, los principales competidores

Uno de los proyectos más avanzados es el de Tailandia, país que desde hace tiempo trabaja para incorporar una carrera al calendario. La propuesta cuenta con fuerte respaldo gubernamental y busca aprovechar la popularidad creciente de la Fórmula 1 en el mercado asiático, una región estratégica para la expansión comercial del campeonato.

Por otra parte, Sudáfrica apuesta por el histórico circuito de Kyalami para concretar el regreso de la categoría al continente africano después de varias décadas de ausencia. La posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a competir en África es vista con buenos ojos por distintos sectores vinculados al campeonato, lo que convierte a la candidatura sudafricana en una de las más fuertes.

circuito sudáfrica Sudáfrica también quiere volver al calendario de la Fórmula 1. Kyalami circuit

Hasta hace poco, Turquía también formaba parte de la lista de aspirantes. Sin embargo terminó ocupando el lugar que dejó vacante Países Bajos, por lo que ya no compite directamente con Argentina en esta carrera.

Por qué cada vez es más difícil conseguir un Gran Premio

Más allá de los avances previstos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, conseguir una fecha de Fórmula 1 se convirtió en un desafío cada vez más complejo. Según explicó el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, la competencia internacional por ingresar al calendario es hoy mucho más intensa que en décadas anteriores.

En declaraciones a TN, el dirigente recordó que Argentina mantiene una estrecha relación histórica con la máxima categoría gracias a figuras como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann. Sin embargo, advirtió que el escenario actual es muy diferente al de otros tiempos, cuando las negociaciones para organizar un Gran Premio resultaban más sencillas.

Carman reveló además que el país integra una lista de espera elaborada por la Fórmula 1. Según contó, durante una reunión con el presidente de la categoría, Stefano Domenicali, las autoridades argentinas fueron informadas de que existen varios proyectos por delante en la carrera por conseguir una fecha.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que las posibilidades siguen vigentes, aunque dependen de múltiples factores. Entre ellos aparecen la capacidad de inversión, la infraestructura disponible y el cumplimiento de los estándares exigidos por la FIA y la Fórmula 1 para incorporar nuevas sedes.

Aun así, desde el ACA mantienen el optimismo: Carman destacó el trabajo que se está realizando sobre el autódromo porteño y consideró que la tradición automovilística del país, sumada al impulso generado por el creciente interés de los fanáticos, pueden transformarse en argumentos importantes para fortalecer la candidatura argentina de cara a 2027.