Las primeras palabras de Scaloni tras perder la final del Mundial: "Es muy difícil reprochar algo"

Scaloni reconoció la superioridad de España, destacó el esfuerzo de sus jugadores y dejó un mensaje de orgullo tras el subcampeonato.

Scaloni valoró el camino de la Selección después de la final y dejó un mensaje de orgullo para los jugadores y los hinchas.

Lionel Scaloni habló después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y dejó un mensaje cargado de emoción. El entrenador de la Selección argentina reconoció que el rival fue superior, pero destacó el esfuerzo de un grupo que volvió a llevar al país a una definición mundialista.

"Es muy difícil reprochar algo, es muy difícil llegar hasta acá", expresó el DT argentino, que además dejó un agradecimiento especial para sus futbolistas. "Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder", reflexionó.

Scaloni destacó el esfuerzo del plantel y reconoció la superioridad de España Lionel Scaloni tras perder la final TyC Sports Scaloni admitió la tristeza por el resultado, aunque remarcó que el equipo no tiene nada que reprocharse. "Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas", señaló tras la final.

El entrenador también pidió darle el valor correspondiente al camino recorrido durante el Mundial y recordó lo difícil que es alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo. "Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón", sostuvo.

“Hay que levantarse otra vez”: el mensaje del DT después de la derrota Scaloni se abraza con De la Fuente antes del inicio de la final. El maestro le ganó al alumno EFE Ante las voces que suelen afirmar que los segundos puestos quedan olvidados, Scaloni dejó una respuesta contundente. "Yo sí me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá", afirmó, y destacó una generación que volvió a instalar a Argentina entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.