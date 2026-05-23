Explotó la interna en Mercedes: la brutal frase de Antonelli y la reacción de Russell

George Russell ganó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 , pero el festejo de Mercedes quedó completamente atravesado por la tensión interna entre sus pilotos. El británico se impuso en Montreal tras una áspera batalla con Kimi Antonelli , quien terminó tercero y dejó fuertes declaraciones después de la competencia.

La pelea entre ambos comenzó en las primeras vueltas de la Sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve . Antonelli intentó superar a Russell en la curva 1, hubo un roce entre los dos Mercedes y el italiano terminó fuera de pista tras cortar la chicana por el césped. La situación fue aprovechada por Lando Norris, que avanzó al segundo puesto mientras Russell mantenía el liderazgo.

La tremenda pelea entre los pilotos de Mercedes en la Sprint de Canadá

Durante la carrera hubo mensajes cruzados por radio y hasta una intervención de Toto Wolff para intentar bajar la tensión. Sin embargo, una vez terminada la prueba, el malestar de Antonelli quedó completamente expuesto y alimentó las versiones sobre un clima cada vez más incómodo dentro de Mercedes .

“Fue una lucha dura, todos estábamos al mismo ritmo. Intenté hacer mi movimiento, tengo que volver a verlo porque estábamos rueda a rueda y me empujaron hacia afuera. Luego cometí un error y pasé por encima del bordillo, bloqueando los neumáticos. Aun así, fue una buena lucha”, analizó el italiano tras la Sprint.

Tenso momento entre los pilotos de Mercedes tras la Sprint en Canadá Tenso momento entre los pilotos de Mercedes tras la Sprint en Canadá

Sin embargo, la frase que más repercusión generó se pudo escuchar por radio durante la carrera corte, cuando Antonelli dejó una clara indirecta hacia su compañero: “Si se puede correr de esta manera, está bien saberlo”.

Toto Wolff intervino y Russell respondió

En medio de la carrera, Toto Wolff intentó desactivar el conflicto y le pidió a Antonelli que evitara seguir protestando por radio. Más tarde, el jefe de Mercedes volvió a referirse al episodio y aseguró: “No es la primera vez que hablamos de esto. No lo discutimos por radio, sino internamente entre nosotros”.

Russell, por su parte, defendió completamente su maniobra y minimizó la polémica tras quedarse con la victoria en la Sprint. “No fue ni siquiera investigada la maniobra, creo que eso dice lo suficiente”, declaró el británico.

mercedes canadá1 Antonelli cuestionó a Russell y crece la tensión en Mercedes. X @F1

Más allá del resultado deportivo, el clima entre los pilotos de Mercedes quedó bajo la lupa. Incluso durante la ceremonia de premiación de la Sprint se percibió una relación fría entre ambos, sin demasiada interacción ni miradas cruzadas, mientras Antonelli continuaba visiblemente molesto por lo sucedido en pista.

El frío saludo entre Antonelli y Russell