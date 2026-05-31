De qué equipo de fútbol es hincha cada piloto de la Fórmula 1

Franco Colapinto nunca ocultó su fanatismo por Boca Juniors . A lo largo de su carrera, el piloto argentino mostró en distintas oportunidades su vínculo con el club de la Ribera. Sin embargo, el bonaerense no es el único amante del fútbol dentro del paddock de la Fórmula 1 .

Lejos de los circuitos, varios de los protagonistas de la máxima categoría siguen de cerca la actualidad de distintos equipos y aprovechan cada oportunidad para demostrar los colores que los representan.

En un artículo publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1 , la categoría repasó de qué club son hinchas los pilotos que integran actualmente la grilla, con representantes de algunas de las instituciones más reconocidas de Europa y América.

Colapinto es seguidor de Boca Juniors , ya se sabe. La publicación de la Fórmula 1 recordó que en 2022 Franco visitó La Bombonera, recorrió el estadio y recibió una camiseta personalizada.

Franco Colapinto, cuando visitó la Bombonera y se puso la 10.

Entre los pilotos de habla hispana también aparecen Fernando Alonso y Carlos Sainz, ambos hinchas del Real Madrid. De acuerdo con el artículo, los dos españoles heredaron esa pasión de sus familias y suelen seguir de cerca la actualidad del club más ganador de la Champions League.

Los Sainz, con la camiseta del Real Madrid Los Sainz, con la camiseta del Real Madrid

Otro piloto que figura en la lista es Max Verstappen, simpatizante del PSV Eindhoven. El neerlandés desarrolló ese vínculo desde pequeño, cuando asistía a los partidos junto a su padre, Jos Verstappen.

Por su parte, Charles Leclerc se mantiene fiel a sus raíces y apoya al AS Monaco, mientras que Kimi Antonelli es seguidor del Bologna, el club de la ciudad donde nació.

leclerc monaco Charles Leclerc, durante un partido benéfico. Instagram @charles_leclerc

El PSG domina entre los franceses

Entre los pilotos franceses sobresale un denominador común: Pierre Gasly, Esteban Ocon e Isack Hadjar son aficionados del Paris Saint-Germain. La Fórmula 1 recordó que los tres siguieron de cerca la campaña del conjunto parisino y que incluso asistieron juntos a partidos durante la temporada.

gasly ocon2 Pierre Gasly y Esteban Ocon, fanáticos del PSG.

Gasly, además, mantiene una relación especial con el fútbol, ya que también es copropietario del FC Versailles, club que compite en Francia.

También hay apoyo especial para el Arsenal. Lewis Hamilton es hincha de los Gunners desde la infancia y, según explicó la publicación, comenzó a apoyarlos por influencia de su hermana. A esa lista también se suma Oscar Piastri, quien se define como simpatizante del conjunto londinense por el vínculo de la familia de su pareja con el club.

La nómina se completa con Nico Hülkenberg como seguidor del Bayern Múnich, George Russell como aficionado del Wolverhampton Wanderers, Arvid Lindblad y Lando Norris vinculados al Manchester United, y Sergio Pérez como histórico simpatizante del Club América de México.