Francia e Inglaterra jugarán por el tercer puesto del Mundial en Miami: hora, TV y streaming

Mientras Argentina y España se preparan para la gran final del domingo, Francia e Inglaterra se disputarán el bronce en el Hard Rock Stadium.

Mientras Argentina y España se encuentren preparando los últimos detalles para la final del domingo en Nueva Jersey, los perdedores de las semifinales, Inglaterra y Francia, estarán jugando esta tarde por el tercer puesto del Mundial 2026, el partido que ningún equipo con aspiraciones de campeón quiere jugar al comenzar el certamen.

El cotejo por el bronce se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y la pelota comenzará a rodar a las 18.00 (hora de Argentina). El árbitro encargado de impartir justicia será el venezolano Jesús Valenzuela y el espectáculo podrá verse en TV a través de DSports y la Televisión Pública y en streaming por las plataformas de DGO y Paramount +.

Los antecedentes de Francia e Inglaterra por el tercer puesto Un duel face à l’ pour clôturer notre Coupe du monde !



RDV samedi à 23h00 pour le match de la 3e place #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ePpntVpxDl — Equipe de France (@equipedefrance) July 15, 2026 Esta será la cuarta vez que Les Bleus jueguen por el tercer puesto en 17 participaciones mundialistas y la primera después de 40 años. Los galos lograron subirse al escalón más bajo del podio en Suecia 1958, cuando vencieron 6-3 a Alemania, y en México 1986, cuando superaron 4-2 a Bélgica. En España 1982 debieron conformarse con el cuarto lugar al caer 3-2 contra Polonia.

En cuanto a los Tres Leones, será la tercera vez que juegue este partido e irá en busca de su primer bronce, el cual le permitiría tener su segunda medalla y su segunda mejor participación en el certamen tras el título obtenido en 1966, cuando fueron locales. En las dos oportunidades anteriores, los británicos quedaron cuartos: en Italia 1990 sucumbieron ante los anfitriones por 2-1, mientras que en Rusia 2018 cayeron 2-0 frente a Bélgica.

A chance to make this our best men's @FIFAWorldCup finish since 1966.



Last night was tough, but now we focus on Saturday pic.twitter.com/DORpGU9rMg — England (@England) July 16, 2026 Este además será el cuarto enfrentamiento entre estas dos selecciones en la historia de la Copa del Mundo. Inglaterra tiene un historial favorable, pues ganó los primeros dos cruces: en 1966 lo hizo por 2-0, mientras que en 1982 se quedó con los tres puntos con un 3-1. Ambas fueron en las fases de grupos de las respectivas ediciones.