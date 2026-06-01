El DT de Argelia se enojó por unas preguntas que le hicieron sobre Argentina: "Me molesta bastante"

A 15 días del debut mundialista entre Argelia y Argentina, el serbio Vladimir Petkovic se mostró fastidiado por el enfoque de la prensa.

Faltan solo 10 días para el comienzo del Mundial 2026 y 15 para el debut de la Selección argentina contra Argelia (el martes 16 de junio). En la previa, se espera que el elenco africano sea el rival más duro al que enfrente la Scaloneta en el Grupo J, el cual también comparten con Austria y la debutante Jordania.

Le Verts, que vuelven a una Copa del Mundo después de 12 años, tras su última participación en Brasil 2014, vienen de quedar quintos tanto en la Copa de Naciones Árabe como en la Copa Africana de 2025. En el banco, maneja las riendas desde 2024 Vladimir Petkovic, quien supo dirigir a Lionel Scaloni en la Lazio en 2012.

El enojo del DT de Argelia por las preguntas sobre Argentina Vladimir Petkovic DT Argelia Vladimir Petkovic es entrenador de Argelia desde 2024. @LesVerts En las últimas horas brindo una conferencia de prensa. En la misma, por supuesto, casi todas las preguntas estuvieron relacionadas al estreno mundialista contra la Albiceleste, lo que le terminó molestando: "Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina. Para mí, los partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes. Me molesta bastante que se reduzca a nuestro grupo hablando únicamente de Argentina", respondió enojado.

"Estamos obligados y comprometidos a evitar la derrota frente a Austria y Jordania. Desperdiciaremos mucho esfuerzo si centramos toda la atención en un partido", remarcó el entrenador serbio de 62 años, dejando en claro que los otros rivales no merecen ser subestimados y que serán claves esos dos partidos pensando en la clasificación.

Vladimir Petkovic DT entrenamiento Selección de Argelia Vladimir Petkovic y la Selección de Argelia ya se entrenan en Estados Unidos. EFE