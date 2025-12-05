El grupo de Argentina en el Mundial 2026: antecedentes y figuras de Austria, Argelia y Jordania
La Selección argentina ya conoce a sus rivales de la primera fase del Mundial 2026. La Scaloneta integrará el Grupo J con Argelia, rival contra el que debutará el martes 16 de junio, Austria, a la que enfrentará el lunes 22, y Jordania, con la que cerrará la zona el sábado 27.
Desglosando a Austria, Argelia y Jordania
Austria: es una selección histórica, pero que no jugaba una Copa del Mundo desde Francia 1998. Con un plantel sólido, se destacan jugadores como el delantero Marko Arnautovic, del Inter de Milán, el mediocampista Konrad Laimer del Bayern Múnich, o el defensor David Alaba del Real Madrid. La Albiceleste solo la enfrentó en dos oportunidades, ambas en amistosos: una victoria por 5-1 en 1980 y un empate 1-1 en 1990.
Argelia: su último Mundial fue Brasil 2014. Entre sus futbolistas, su principal figura es, sin dudas, Riyad Mahrez, exdelantero del Manchester City, hoy en el Al-Ahli saudí. Cuenta con otros importantes nombres como el defensor Ramy Bensebaini del Borussia Dotmund o el volante Nabil Bentaleb del Lille. El único antecedente de argentina ante el elenco africano es una victoria 4-3 en un amistoso jugado en 2007.
Jordania: el tercer rival de la Scaloneta en la fase de grupos, que tendrá su debut mundialista en Estados Unidos, México y Canadá 2026, y nunca se enfrento al combinado nacional. Con una plantilla bastante desconocida para el fútbol internacional, se destaca la presencia del delantero Musa Al-Taamari, que milita en el Rennes de la Ligue 1 francesa.
El grupo en sí resulta, en la previa, bastante accesible para la Selección argentina. Sin embargo, dadas las llaves de los playoffs, hay altas probabilidades de que a la Albiceleste le toque un cuco en dieciseisavos, ya que el 1° del Grupo J enfrentará al 2° del H (y viceversa), el cual integran España y Uruguay, por lo que muy posiblemente toque medirse ante alguno de los dos en dicha instancia.