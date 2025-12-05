Presenta:
Así fue el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

La Selección campeona del mundo integra el Grupo J. Debutará ante Argelia y luego se medirá ante Austria y Jordania. En 16avos podría enfrentar a España o Uruguay.

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la Albiceleste jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la Scaloneta se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados por los fanáticos del fútbol ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.

El Mundial comenzará el 9 de junio y terminará el 19 de julio, tras 40 días de competencia. Se jugará en 16 sedes: tres en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), dos en Canadá (Toronto y Vancouver) y once en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle).

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

El minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026

Jordania será el tercer rival de Argentina en el Grupo J

La Selección argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio en Dallas o Kansas.

Argentina enfrentará a Argelia en su debut mundialista

La selección africana también será parte del Grupo J y se enfrentará a la Selección argentina el 16 de junio en San Francisco o Kansas.

El partido inaugural será México-Sudáfrica en el Estadio Azteca

El partido inaugural del Mundial del 2026 será el mismo que en 2010: México vs. Sudáfrica. Además, se jugaran el mismo día, que es el 11 de junio.

La Selección argentina jugará ante Austria

El segundo partido del Mundial será frente a los europeos el lunes 22 de junio en San Francisco o Dallas. En dieciseisavos de final, si gana su grupo o sale 2°, podría enfrentar a Uruguay o España.

Argentina irá al Grupo J

De terminar primero en su zona, enfrentaría a un segundo. Brasil va al Grupo C, Alemania al Grupo E, Países Bajos al F, Bélgica al G, España al H, Francia al I, Portugal al K e Inglaterra al L.

sorteo argentina1
Argentina será parte del Grupo J en el Mundial 2026.

¡Arrancó el sorteo del Mundial!

Wayne Gretzky, Shaquille O'Neal, Aaron Judge y Tom Brady sacarán las bolillas

Leyendas vivientes del hockey sobre hielo, básquet, fútbol americano y béisbol, respectivamente -los deportes más populares de Estados Unidos-, serán los asistentes encargados de sacar las bolillas del sorteo del Mundial.

sorteo del Mundial 2026 (2)

Rio Ferdinand hace su entrada

El exdefensor del Machester United y la selección de Inglaterra apareció acompañado por la periodista Samantha Johnson. Serán los conductores del sorteo.

Canta Lauryn Hill

Es una rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense galardonada ocho veces con el premio Grammy.

Lauryn Hill
Lauryn Hill cantó durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

El actor y productor Danny Ramírez entrevista a Hugo Sánchez

La leyenda de la selección mexicana habló del privilegio de tener la Copa del Mundo en tres ocasiones (1970, 1986 y 2026) en México y lo que significa vivirlo.

Entran los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino junto con los tres presidentes anfitriones. Donald Trump (EE.UU.), Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá) quienes sacaron las bolillas pertenecientes a sus respectivos países en el sorteo del Mundial.

Desde un principio estaba definido que La Tri irá al Grupo A, los canadienses estarán en el Grupo B y los estadounidenses dirán presentes en el Grupo D.

Infantino y los presidentes
Asistentes de Infantino: Mark Carney, el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lionel Scaloni entra con la Copa del Mundo

El DT de la Selección argentina ingresó al escenario del Kennedy Center con el trofeo y describió la final de Qatar 2022 como “inolvidable” y remarcó que "pasaron un montón de cosas". Y agregó: "Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo. Nunca pensamos que podía terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente y lo volveremos a intentar".

Lionel Scaloni ingresó con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Infantino le entrega el "Premio de la paz" a Donald Trump

Trump sostuvo que participar del evento era “uno de los mayores honores” de su vida, afirmó que buscan “salvar millones de vidas” y mencionó conflictos como los de Congo, India y Pakistán. Destacó su relación con Infantino, aseguró que esta Copa del Mundo batirá récords de venta de entradas y agradeció a su familia, así como a Canadá y México, por acompañar la organización.

2250173394
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió el premio por parte de Gianni Infantino, titular de la FIFA.

Cantan Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Robbie Williams, con más de 90 millones de discos vendidos y 18 Brit Awards, es una de las figuras clave del pop reciente. Nicole Scherzinger, ganadora del Tony 2025 y nominada al Grammy, consolidó una carrera versátil que va desde The Pussycat Dolls hasta el teatro, la televisión y trabajos para Disney.

Ambos interpretaron la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

Habla Gianni Infantino

“Será el Mundial más grande de todos, un evento que trasciende lo deportivo y que, según Infantino, se convertirá en el mayor acontecimiento que la humanidad haya visto”, expresó el presidente de la FIFA durante la ceremonia en Washington.

Infantino en el Sorteo del Mundial
Heidi Klum y Kevin Hart ya conducen la ceremonia

La conducción esta en manos de figuras de peso: la supermodelo y productora Heidi Klum, el comediante y actor Kevin Hart, uno de los referentes de su generación, y el actor y productor Danny Ramírez, que sumará el toque hollywoodense a una gala pensada para marcar el rumbo hacia 2026.

¡Comenzó la gala del Sorteo del Mundial!

Andrea Bocelli es el encargado de abrir el evento con uno de los números musicales previstos en Washington. La ceremonia en el Kennedy Center definirá cómo quedarán armados los doce grupos, en una noche inolvidable.

fe2b07de8f017c636c52222c87b9db3dbf75f6f4w
El tenor italiano Andrea Bocelli abrió la ceremonia del Sorteo del Mundial 2026.

Chiqui Tapia palpitó el sorteo

El presidente de la AFA expresó su expectativa por conocer a los rivales y admitió que sueña con jugar en Miami “por Leo”, donde cree que Argentina sería “más local”.

"Expectativa, saber con quién vamos a jugar. Tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo. Ojalá Miami por Leo. Creo que somos muchos más locales ahí. Con muchas ganas de saber, es empezar a vivir el Mundial", dijo Tapia en diálogo con Sofi Martínez.

Donald Trump habló con la prensa en al alfombra roja

