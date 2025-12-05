Un show impactante para el sorteo del Mundial 2026: estos son los artistas que estarán presentes

El evento en el que se definirán los grupos del Mundial 2026 se celebrará en Washington D.C. con un show pensado para audiencias globales.

Antes de que las bolillas definan el destino de las selecciones rumbo al Mundial 2026, la FIFA prepara un espectáculo que estará a la altura del evento. La gala del sorteo, que se realizará este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., combinará música, entretenimiento y una puesta en escena pensada para marcar el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo.

La ceremonia contará con anfitriones de renombre. La FIFA confirmó que la modelo y productora ganadora del Emmy Heidi Klum, el comediante y actor Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez serán los encargados de conducir un evento que se transmitirá a nivel global y que buscará instalar una atmósfera celebratoria antes del procedimiento oficial.

El espectáculo artístico que acompañará el sorteo En su comunicado, el organismo destacó que Andrea Bocelli, "una de las voces clásicas más aclamadas de la historia", subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Una vez finalizado el sorteo, agregó la entidad, “Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica”, que promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.

sorteo fifa artistas Andrea Bocelli y Robbie Williams, artistas destacados en el sorteo del Mundial 2026. FIFA.com El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición de la historia con 48 selecciones participantes y un formato completamente renovado.