A horas del sorteo del Mundial, Lionel Messi habló sobre cómo ve a la Selección argentina: "Lo va a volver a..."

Lionel Messi se prepara para disputar su última Copa del Mundo con la Albiceleste y dejó en claro que el grupo irá en busca del bicampeonato mundial.

Lionel Messi se prepara para disputar su último Mundial con la Selección argentina. El capitán y referente de la Scaloneta dirá presente en el certamen mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y allí buscará revalidar el título de campeón del mundo que obtuvo en Qatar 2022.

A un día de lo que será el sorteo de la fase de grupos en Washington, el ocho veces ganador del Balón de Oro habló sobre cómo ve a la Albiceleste para la Copa del Mundo y dejó en claro que pueden repetir la gesta qatarí, aunque no olvidó considerar la suerte que hace falta para obtener cualquier logro.

A horas del sorteo del Mundial, Lionel Messi habló sobre cómo ve a la Selección argentina "Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles pódés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...", comenzó en una entrevista con ESPN.

A horas del sorteo del Mundial, Lionel Messi habló sobre cómo ve a la Selección argentina Para darle un ejemplo a sus palabras, Lionel Messi se refirió a las tandas de penales frente a Países Bajos y Francia, y aprovechó para llenar de elogios al Dibu Martínez: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiortes y terminamos yendo a los penales; depsués tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial", sentenció.

Pep Guardiola, el mejor técnico que tuvo Messi Por otra parte, durante la entrevista, el astro rosarino fue consultado sobre quién fue el mejor técnico que tuvo a lo largo de su carrera y lejos de pensarlo, respondió con firmeza y seguridad: Pep Guardiola. "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos", concluyó.