Messi habló de sus fuertes enojos con jugadores rivales: "Me caliento y muchas veces no controlo las..."

Luego de su picante cruce con Maxi Moralez, Lionel Messi se sinceró sobre su forma de vivir el fútbol y explicó las reacciones en caliente. Qué dijo.

En el último tiempo, sobre todo desde su llegada a Inter Miami, se empezó a ver a un Lionel Messi mucho más temperamental dentro de la cancha. El 10 fue cambiando su forma de vivir el fútbol y fin de semana por medio suele tener un cruce picante ya sea con los árbitros o los propios rivales.

El más reciente sucedió hace algunos días, en el 5-1 de las Garzas ante New York City por la final de la Conferencia Este de la MLS, donde la Pulga salió en defensa de Rodrigo De Paul y protagonizó una tensa pelea con Maxi Moralez, el argentino ex Racing.

El picante cruce entre Messi y Maxi Moralez El picante cruce entre Messi y Maxi Moralez. Messi, contundente sobre sus peleas con rivales y árbitros “La verdad es que siempre fui así. Cuando entró en la cancha mi personalidad cambia. Me pasó siempre. Afuera era tímido, introvertido y adentro me transformaba, gritaba me peleaba, quería hacer todo bien y hasta el día de hoy me pasa", dijo Messi en primer término, en una entrevista mano a mano con ESPN.

Por la misma línea, el astro argentino explicó el porqué de sus reacciones caldeadas y dejó una contundente reflexión al respecto: "Es parte del juego y al final queda todo ahí. No deja de ser un partido de fútbol. Yo siempre juego para ganar y me caliento y uno muchas veces no puede controlar las emociones en ese momento. Pasan cosas que cuando uno las ve en frío no le gustan, pero para mí todo lo que pase queda ahí”.

La sentencia de Messi sobre De Paul y Paredes: "Ellos son peores que yo" Además, en paralelo, la Pulga fue tajante a la hora de comparar su temperamento con el de De Paul y Leandro Paredes. "Son peores que yo, je. Son los típicos que querés tener en tu equipo, pero la verdad es que se hacen odiar un poquito", sentenció entre risas.