La tremenda sentencia de Gabriel Batistuta sobre la Selección argentina para el Mundial 2026: "Estoy convencido"

Este viernes a las 14 (hora de Argentina) se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. Allí, se conocerá a los rivales de la Selección argentina de Lionel Scaloni en la fase de grupos y también todo el camino que tendrá que atravesar para revalidar el título de campeón del mundo.

Una de las grandes figuras del fútbol mundial que estarán presentes en el sorteo es Gabriel Batistuta. Uno de los máximos goleadores de la Albiceleste (55 tantos) habló en la previa del sorteo y se mostró con mucha confianza, a tal punto que destacó que los dirigidos por Scaloni “están mejor que en Qatar”.

La tremenda sentencia de Gabriel Batistuta sobre la Selección argentina para el Mundial 2026 “En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, sentenció en una entrevista con TyC Sports.

La tremenda sentencia de Batistuta sobre la Seleccion Argentina para el Mundial 2026 (Créditos: Presión Alta) Por otro lado, Gabriel Batistuta se refirió al gran presente que atraviesan Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los delanteros titulares de la Selección argentina, y cuando le preguntaron con quién se quedaría, “no sabría decidir” y argumentó su respuesta: “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos”.