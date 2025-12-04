La tajante sentencia de Abel Ferreira, DT de Palmeiras, tras ser subcampeón de la Libertadores y el Brasileirao: "Perder es una cosa..."

En cuestión de días, Palmeiras se quedó con las manos vacías en la Copa Libertadores y también en el campeonato brasileño. Qué dijo Abel Ferreira al respecto.

Palmeiras cerró una semana durísima. A cuatro días de haber perdido la final de la Copa Libertadores contra Flamengo, el Verdao también se quedó con las manos vacías en el campeonato brasileño: pese a golear 3-0 a Mineiro, el Mengao venció al Ceará en simultáneo y se consagró campeón del Brasileirao con una fecha de antelación, dándole un nuevo cachetazo al equipo de Abel Ferreira.

En ese contexto, el DT portugués salió a hablar en conferencia y, lejos de mostrarse abatido, expresó que no se siente un perdedor tras los dos subcampeonatos en fila y la primera temporada sin títulos desde su llegada en 2020. “A la hinchada del Palmeiras le digo que la tierra no está quemada. Tengo mucha suerte de estar presente en la larga y victoriosa historia del club. También de estar en el ciclo más victorioso y en el que el Palmeiras es más reconocido tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó.

La sentencia de Abel Ferreira tras el doble subcampeonato con Palmeiras Luego de esa primera declaración, Ferreira se plantó frente a quienes menosprecian el segundo puesto y dejó una sentencia que no pasó desapercibida: “Perder es una cosa, ser un perdedor es otra. Este equipo perdió, pero no es un equipo perdedor”, lanzó. A su vez, enfatizó: “Entiendo que mucha gente quiera decir que el segundo puesto es malo, que nada es bueno. Hoy dimos otro ejemplo de lo que este equipo ha demostrado a lo largo de este año mientras nos lo permitieron”.

Abel Ferreira DT Palmeiras.jpg EFE Tras perder la final ante Flamengo en Lima, el DT del Verdao recibió la medalla de subcampeón de la Libertadores y no dudó un segundo en besarla, un gesto que rápidamente se hizo viral. En ese sentido, se permitió una reflexión muy personal para dirigirse directamente a los hinchas del club paulista.