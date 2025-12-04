La broma de Messi sobre si jugará el Mundial 2026 con la Selección argentina: "Todavía no sabemos para dónde..."

Lionel Messi se refirió a la chance de disputar su última Copa del Mundo con la Albiceleste y lejos de confirmar su presencia, lanzó una pícara humorada.

La presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita. El capitán y referente de la Selección argentina aún no confirmó que vaya a jugar el certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año, aunque todos los caminos conducen a que estará presente en la máxima cita del fútbol el año próximo.

En la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo este viernes a las 14 (hora de Argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington, el astro rosarino le brindó una entrevista a ESPN y se refirió a la posibilidad de disputar su último Mundial como futbolista profesional.

La broma de Messi sobre su presencia en el Mundial 2026 El periodista Pablo González le dijo que tenía un amigo que tenía ganas de sacar pasajes para el Mundial y le dijo que le preguntara a Messi si iba a jugarlo para tomar la decisión. Ante eso, el 10 le respondió entre risas: "Todavía no sabemos para dónde sacar los pasajes. Que espere al sorteo". Y luego, ya más serio, agregó: "En Inter Miami vamos a empezar una pretemporada en enero y de febrero a mayo tenemos un montón de partidos, en el medio está la Concachampions, la MLS y jugamos muy seguido. Obviamente voy a hacer una pretemporada para prepararme bien para eso. Pero como dije, voy a ir día a día y siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad es que me sentí muy bien, tuve la suerte de jugar muchísimos partidos. Y por ahí se habla de la MLS y la verdad es que es una liga muy física, en la que los rivales crecieron muchísimo, hay muchos viajes, muchos viajes son largos, partidos que se rompen mucho y se hacen de ida y vuelta, y me sentí bien y lo disfruté. Ojalá que el año que viene sea de esta manera también".

messi3 Lionel Messi definirá si juega el Mundial 2026 tras la pretemporada que tendrá en enero con el Inter Miami. A su vez, Lionel Messi comentó que el calendario de la MLS puede ser clave para él, ya que es completamente distinto a lo que estaba habituado a vivir en Europa: "Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo", lanzó.

"Los de Europa llegan con muchísimos partidos encima al final, como es casi siempre en las competiciones de selecciones, sacando Qatar, que fue a mitad de año y la mayoría también se sintió mejor porque tenía menos carga de partidos. A mí me va a pasar un poco eso también. A nosotros nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Concachampions", agregó.