"Le dio un cambio grande a Boca": Lionel Messi llenó de elogios a Paredes tras su vuelta al fútbol argentino

Messi se refirió al tremendo aporte que le dio Paredes a Boca, equipo que había llegado a 12 partidos sin triunfos y ahora está en las semifinales del Clausura.

La vuelta de Leandro Paredes a Boca provocó un gran cambio en el equipo de Claudio Úbeda. El bicampeón de América y campeón del mundo con la Selección argentina le dio más juego, orden y calidad en la mitad de la cancha a un club que venía atravesando un mal momento futbolístico por el que había llegado a 12 partidos sin triunfos.

Ahora, el volante de la Scaloneta está a dos partidos de consagrarse campeón con el cuadro de sus amores, pero antes tendrá que vencer a Racing este domingo a las 19 horas en la Bombonera y luego, en caso de avanzar a la final, se verá las caras con Estudiantes o Gimnasia el sábado 13 en el Madre de Ciudades, por la definición del Torneo Clausura.

Leandro Paredes vs Argentinos Leandro Paredes, el capitán y referente del Boca de Úbeda. Fotobaires A dos días del encuentro frente a la Academia, Leandro Paredes recibió un tremendo elogio por parte de su gran amigo y compañero en la Selección, Lionel Messi. El astro rosarino, que jugará la final de la MSL Cup con el Inter Miami, analizó el gran presente del cuadro de la Ribera y destacó que eso se debe al regreso del número 5 a Brandsen 805.

Lionel Messi habló sobre el impacto que tuvo la vuelta de Paredes a Boca "Le dio un cambio grande a Boca. Creo que Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo, lo he hablado con él, se llevan muy bien y eso se nota. Y a la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera", sentenció en diálogo con ESPN.

Lionel Messi habló sobre el impacto que tuvo Paredes en Boca (Créditos: ESPN) "Me alegra, es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo también con él y sé que tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca y que le esté yendo bien, mucho mejor", agregó.