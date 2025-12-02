Días y horarios confirmados para las semis del Clausura: cuándo juegan Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

La Liga Profesional publicó la agenda oficial para los dos clásicos que definirán a los finalistas del Torneo Clausura 2025. Los detalles.

El Torneo Clausura ya entró en la recta final y el fin de semana próximo tendrá dos picantes clásicos que prometen encender la definición: Boca- Racing y Gimnasia- Estudiantes. Con ese escenario planteado, la Liga Profesional terminó de ajustar este martes la agenda y anunció oficialmente los días y horarios para las semifinales.

Así se jugarán las semifinales del Torneo Clausura Luego de horas de especulaciones, la AFA definió que las llaves se jueguen en jornadas separadas por un pedido ajeno de los organismos de seguridad. En ese sentido, ya se sabe que el primer finalista saldrá del choque entre el Xeneize y la Academia en la Bombonera: se enfrentarán el domingo 7 de diciembre a las 19 horas.

Racing Boca Boca recibirá a Racing el domingo 7 de diciembre en la Bombonera. Asimismo, el segundo turno en manos del clásico platense. Gimnasia y Estudiantes volverán a verse las caras en el Bosque, pero no el domingo como estaba previsto inicialmente. La AFA comunicó que el partido se disputará el lunes 8 de diciembre (feriado nacional) a las 17 horas, una reprogramación que tiene sus argumentos.

El motivo por el que el clásico platense se juega el lunes y no el domingo "A raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00”, fue la explicación oficial del ente rector.