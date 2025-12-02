La advertencia de Gustavo Costas a Boca antes de la semi con Racing en la Bombonera: "Siempre que fuimos ahí..."

Luego de la sufrida clasificación por penales ante Tigre, Costas palpitó el mata-mata con el Xeneize y dejó un mensaje sobre la postura que tomará su equipo.

Racing tuvo que trabajar y mucho para eliminar a Tigre en un partido chivísimo que recién pudo destrabar en los penales, donde Facundo Cambeses se vistió de héroe, tapó dos remates y selló la clasificación de la Academia a las semifinales del Torneo Clausura. ¿El rival a enfrentar? Nada menos que Boca en la Bombonera.

La palabra de Costas tras la clasificación de Racing a las semis del Clausura Tras el partido frente al Matador en el Cilindro de Avellaneda, Gustavo Costas festejó la sufrida victoria para meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato, aunque se lamentó por los 120 minutos jugados y la posterior definición desde los doce pasos.

"Fue un partido en el que no teníamos que sufrir tanto. No merecíamos ni siquiera ir al alargue, pero no pudimos meterla. Jugamos bien, ellos casi que no nos llegaron, pero hay que sufrir para ganar", manifestó el DT en primera instancia, valorando el sacrificio de sus jugadores.

La advertencia de Gustavo Costas a Boca de cara a la semifinal del Clausura. La advertencia de Gustavo Costas a Boca de cara a la semifinal del Clausura. Video: SportsCenter La advertencia del DT de cara al choque contra Boca en la Bombonera Luego del análisis, el entrenador de Racing se metió de lleno en el mata-mata ante el Xeneize del próximo fin de semana que otorgará un cupo directo a la gran final. En ese contexto, advirtió: “Nosotros vamos a ir como vamos siempre: vamos a dejar todo, el hincha de Racing se tiene que quedar tranquilo. Nosotros fuimos a muchas canchas de visitante, y siempre que fuimos ahí salimos a jugar de la misma manera".