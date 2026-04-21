El jugador de Racing que discutió con un compañero, abandonó la práctica y fue borrado por Costas

Si el clima interno en Racing ya se había caldeado tras las explosivas declaraciones de Gustavo Costas post empate ante Aldosivi, la noticia que trascendió en las últimas horas no hace más que tensar la cuerda al máximo. Porque, además, el protagonista de esta historia es uno de los pilares del plantel.

El jugador en cuestión es Santiago Solari , quien no viajó a Mar del Plata por una sobrecarga muscular. No obstante, la ausencia del extremo de 28 años tendría un trasfondo mucho más grave: salió a la luz un episodio que ocurrió en la semana y refleja el duro momento que vive el equipo.

En una de las prácticas previas al duelo contra el TIburón, el ex Defensa y Justicia fue fuerte contra un juvenil en medio de un ejercicio y le pegó una patada, lo que derivó en llamados de atención tanto del cuerpo técnico como de algunos compañeros. Lejos de calmarse, el atacante reaccionó mal.

Molesto por la situación, decidió abandonar el entrenamiento y se dirigió directamente al vestuario. Allí, la tensión escaló todavía más con una acalorada discusión con otro futbolista del plantel académico.

A raíz de esto, Solari quedó rápidamente en el centro de la escena. Si bien desde el club informaron que quedó desafectado por una molestia muscular, lo cierto es que el conflicto interno también pesó en la decisión de dejarlo afuera de la lista para enfrentar al Tiburón, partido que terminó 1-1 y complicó la clasificación de Racing a los playoffs (hoy está décimo en la Zona B a falta de dos fechas).

El extremo ya se entrena de nuevo con el plantel

Este martes, el plantel volvió a los entrenamientos y el 28 se sumó a la par de sus compañeros y desde lo físico, todo indica que podría estar disponible para enfrentar a Barracas el viernes en el Cilindro de Avellaneda. Habrá que ver qué decisión toma Costas al respecto. ¿Vuelve a ser considerado?