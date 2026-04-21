El triunfo de Boca en el Monumental fue "único en la historia" debido a una llamativa estadística que nunca se había dado a lo largo de los años.

Boca escribió un capítulo singular en la historia del Superclásico. El triunfo 1-0 ante River con gol de Leandro Paredes de penal en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, no solo valió por los tres puntos: también dejó una marca inédita en el duelo más emblemático del fútbol argentino.

De acuerdo con el reconocido estadígrafo Mister Chip, fue la primera vez que un equipo se impone en condición de visitante en el Superclásico por 1-0 gracias a un gol de penal. Un dato que rompe con más de un siglo de antecedentes entre Boca y River.

El increíble dato estadístico que convirtió al triunfo de Boca ante River en un Superclásico “único en la historia” El Xeneize ya había logrado victorias por la mínima con tantos desde los doce pasos, pero siempre en casa. Ocurrió en 1962 y 1970, ambas veces en La Bombonera. Lo del último cruce en Núñez, entonces, marca un quiebre: es la primera vez que ese tipo de desenlace se da en terreno rival.

Paredes festejo gol a River Leandro Paredes ya convirtió el 1-0 de Boca mediante un tiro penal y lo festejó con un homenaje al presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme. FotoBaires

En el repaso global, sobre 254 enfrentamientos en la era profesional, Boca suma ahora tres triunfos 1-0 definidos por penales convertidos. A los dos antecedentes como local se suma este logro en el Monumental, que amplía la estadística.