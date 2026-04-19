Con un gol de Paredes, Boca ganó el Superclásico en el Monumental y le sacó el invicto al River de Coudet

Boca derrotó a River por 1 a 0 en un Superclásico en el que aprovechó un momento de superioridad sobre el final del primer tiempo para abrir el marcador y que disputaron esta tarde, en el estadio Monumental , por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

El Xeneize marcó el único gol del partido en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, con un penal ejecutado con maestría por el mediocampista Leandro Paredes.

El triunfo deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en la tercera posición de la zona A, con 24 puntos y acercándose a sentenciar la clasificación, mientras que el Millonario es segundo en el grupo B, con 26 unidades y a tres del líder de la zona, Independiente Rivadavia.

Arrancó mejor River , plantado en campo rival y con la intención clara de ser protagonista desde el inicio. Manejó la pelota, empujó a Boca contra su arco y generó algunas infracciones peligrosas cerca del área defendida por Leandro Brey.

Sin embargo, la primera situación clara fue para el Xeneize: a los 9 minutos, Leandro Paredes metió un pase largo de primera para Miguel Merentiel, que picó al vacío pero no logró meterse en el área porque fue bien cerrado por los centrales.

El partido tuvo su primera amarilla a los 12 minutos, cuando Adam Bareiro vio la tarjeta por una falta en retroceso sobre Marcos Acuña. Y poco después llegó la primera mala noticia para River: a los 17, Sebastián Driussi sintió una molestia en el isquiotibial derecho y tuvo que salir reemplazado por Maximiliano Salas.

Driussi pidió el cambio y entró Salas en River

Driussi pidió el cambio y encendió las alarmas en River X @TNTSports

A los 18 minutos, Boca tuvo la más clara hasta ese momento: Miguel Merentiel le ganó la espalda a Rivero, se metió en el área con decisión y, en lugar de definir, eligió tocar atrás. Rivero fue al piso y trabó justo (el uruguayo pidió mano del defensor), hasta que Santiago Beltrán leyó bien la acción, se anticipó y controló cuando entraba Delgado para definir.

A los 19, el Millonario volvió a avisar con un remate de media distancia de Juan Cruz Meza, potente pero sin dirección, que se fue cerca del palo derecho de Brey. River insistía, pero todavía sin precisión en los metros finales.

La respuesta del Millonario no tardó en llegar y fue la más peligrosa de la etapa inicial. A los 43 minutos, Maximiliano Salas sacó un remate de media vuelta desde el borde del área, un zurdazo potente que pasó cerca del ángulo derecho de Leandro Brey y levantó a todo el Monumental.

Boca avisó por primera vez con mucha claridad en el cierre del primer tiempo. Ya en tiempo cumplido, Leandro Paredes volvió a meter un pase largo preciso para Miguel Merentiel, que aprovechó una defensa desordenada de River y quedó mano a mano con Santiago Beltrán, pero definió bajo y sin puntería.

El clarísimo penal de Lautaro Rivero por mano en el área de River

El clarísimo penal de Lautaro Rivero El clarísimo penal de Lautaro Rivero ESPN

Y cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, llegó el golpe de Boca. En el segundo minuto de descuento, una mano extendida de Lautaro Rivero dentro del área le dio un penal a la visita. Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y no falló: sacó un remate perfecto, que se metió en el ángulo izquierdo de Santiago Beltrán para el 1-0.

Paredes puso el 1-0 con un remate inatajable y festejó haciendo el Topo Gigio

Paredes cambió penal por gol Paredes cambió penal por gol ESPN

El comentario del segundo tiempo

Boca salió con todo en el arranque del complemento y tuvo dos chances clarísimas en un abrir y cerrar de ojos. A los 5 minutos, un error grave en la salida de Lautaro Rivero dejó a Miguel Merentiel de frente al arco en la medialuna, pero su remate de primera fue tapado justo por Lucas Martínez Quarta.

Y en la jugada siguiente, el Xeneize volvió a lastimar: a los 6, Santiago Ascacibar sacó un disparo desde el costado derecho que obligó a una buena reacción de Santiago Beltrán, quien alcanzó a rozarla y la mandó por encima del travesaño.

River intentó reaccionar y también tuvo lo suyo en el complemento. A los 11 minutos, tras un remate lejano de Aníbal Moreno que quedó vivo en el área, Maxi Salas capturó una pelota alta pero su cabezazo salió débil y terminó en las manos de Leandro Brey.

Superclásico Maxi Salas, de River, y Ayrton Costa, de Boca, corren en busca de la pelota. EFE

Un rato después, a los 17, el Millonario armó una buena jugada colectiva de derecha a izquierda que terminó con un centro atrás. Lucas Martínez Quarta llegó exigido, se llevó la pelota por delante dentro del área, pero no pudo darle dirección y el arquero de Boca controló sin problemas.

River volvió a arrimarse a los 23 minutos con una pelota parada desde la izquierda. Marcos Acuña metió el centro al área chica y Salas ganó de arriba, pero su cabezazo se fue muy cerca del travesaño. De todos modos, la jugada quedó invalidada porque el árbitro sancionó falta del delantero en el salto.

En el minuto 26, Leandro Paredes acusó una molestia en el isquiotibial derecho y fue reemplazado por Ander Herrera.

Embed ALERTA MUNDIAL: Paredes tiene una molestia en el isquio derecho y fue reemplazado en el Superclásico del Fútbol Argentino.



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Acto seguido, Boca volvió a golpear con una jugada individual. Exequiel Zeballos, recién ingresado y con confianza tras su último Superclásico, desbordó por la izquierda, encaró a Santiago Beltrán y sacó un remate bajo al segundo palo, pero el arquero de River respondió bien y se quedó con la pelota. El rebote le quedó a Bareiro, quien tras cuerpear con Acuña perdió la posesión.

River volvió a arrimar peligro a los 32 minutos con otro envío de Acuña desde la izquierda. Esta vez fue un centro bajo al primer palo que encontró a Maximiliano Salas entrando a la carrera, pero su remate fue apenas desviado por Lautaro Di Lollo y se terminó yendo por encima del travesaño.

La respuesta de Boca llegó enseguida. Dos minutos después, Exequiel Zeballos volvió a desbordar por izquierda y probó al primer palo, pero su disparo salió sin demasiada potencia y Santiago Beltrán lo controló sin dar rebote.

Ya en tiempo de descuento, Boca volvió a tener una clara y otra vez con Zeballos como protagonista. A los 47 minutos, el delantero intentó colocar su remate contra el palo derecho, pero Beltrán otra vez respondió bien y se quedó con la pelota.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un empujón del defensor Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 de marzo a las 20:00, mientras que el elenco que conduce Eduardo Coudet jugará como local ante Aldosivi, el sábado 25 de abril desde las 21:30.

El minuto a minuto de River Plate vs Boca Juniors