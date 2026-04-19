La frase de Coudet sobre la polémica del final en River-Boca: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal"

El entrenador de River analizó la caída en el Superclásico, fue autocrítico y se refirió a la polémica del cierre.

Chacho Coudet analizó la caída en el Superclásico, fue autocrítico y se refirió a la polémica jugada del cierre en la que River reclamó penal.

Eduardo Coudet habló luego de la derrota de River ante Boca en el Superclásico y dejó una frase que rápidamente se instaló en la polémica. El entrenador fue autocrítico por el rendimiento de su equipo, pero también se refirió a la jugada del final que generó el reclamo de todo el estadio.

"Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Son finas las dos jugadas. Pero cuando perdés, hay que apretar los dientes y seguir”, expresó el DT, en relación al empujón sobre Lucas Martínez Quarta que no fue sancionado por Darío Herrera ni revisado en el VAR.

Eduardo Coudet habló de la jugada del final del Superclásico Coudet habló sobre la polémica del final Coudet habló sobre la polémica del final ESPN

Al mismo tiempo, evitó profundizar sobre el arbitraje y dejó un mensaje de cara a lo que viene: “No quiero hablar de los arbitrajes. Se habló demasiado en la previa. Tenemos que trabajar para vernos cada vez mejor”.

Más allá de esa acción puntual, el Chacho analizó el desarrollo del partido y consideró que no hubo demasiada diferencia entre ambos equipos: “Fue un partido bastante chato, típico de un clásico muy disputado, donde no se vio tanto juego”.