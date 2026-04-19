Superclásico en imágenes: las mejores fotos del River-Boca

River y Boca se enfrentan en un Monumental colmado en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El equipo comandado por Eduardo Coudet quiere seguir cosechando triunfos ante el Xeneize de Úbeda que mantiene un invicto de 12 partidos sin perder. Acá algunas de las mejores imágenes del partido que paraliza al fútbol mundial.