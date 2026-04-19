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Superclásico en imágenes: las mejores fotos del River-Boca

River y Boca juegan un Superclásico apasionante en el Monumental. Algunas de las mejores imágenes del partido más llamativo del fútbol argentino.

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El Superclásico está picante y los dos equipos se juegan mucho.

El Superclásico está picante y los dos equipos se juegan mucho.

EFE

River y Boca se enfrentan en un Monumental colmado en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El equipo comandado por Eduardo Coudet quiere seguir cosechando triunfos ante el Xeneize de Úbeda que mantiene un invicto de 12 partidos sin perder. Acá algunas de las mejores imágenes del partido que paraliza al fútbol mundial.

Las mejores imágenes del River-Boca

Paredes
Leandro Paredes festeja el 1-0 de Boca contra River.

Leandro Paredes festeja el 1-0 de Boca contra River.

Úbeda
Claudio &Uacute;beda, entrenador de Boca.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Coudet
Coudet protesta contra el cuarto &aacute;rbitro.

Coudet protesta contra el cuarto árbitro.

Lesión de Driussi
Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo contemplan desde arriba la lesión de Sebastián Driussi, quien acusó una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo contemplan desde arriba la lesión de Sebastián Driussi, quien acusó una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Leandro Paredes. River-Boca
Leandro Paredes. River-Boca

Leandro Paredes. River-Boca

SUperclásico
Driussi y Ayrton Costa disputan el balón en el Superclásico.

Driussi y Ayrton Costa disputan el balón en el Superclásico.

Superclásico
Leandro Brey tiene la pelota en su mano durante el Superclásico.

Leandro Brey tiene la pelota en su mano durante el Superclásico.

Superclásico
Leandro Paredes controla la pelota en el Supercl&aacute;sico.

Leandro Paredes controla la pelota en el Superclásico.

River-Boca
Tom&aacute;s Galv&aacute;n y Marcelo Weigandt disputan la pelota.

Tomás Galván y Marcelo Weigandt disputan la pelota.

Superclásico
La formaci&oacute;n de Boca en el Monumental.

La formación de Boca en el Monumental.

Superclásico River-Boca
La formaci&oacute;n de River en el Supercl&aacute;sico.

La formación de River en el Superclásico.

Paredes calentamiento
Leandro Paredes en el calentamiento de Boca.

Leandro Paredes en el calentamiento de Boca.

Superclásico
Los hinchas de River disfrutan del Supercl&aacute;sico.

Los hinchas de River disfrutan del Superclásico.

Superclásico Monumental
El campo de juego en el Monumental.

El campo de juego en el Monumental.

River Boca

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