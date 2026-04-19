La histórica racha de 28 años que Adam Bareiro podría romper si convierte un gol en el Superclásico

Esta tarde, River y Boca volverán a verse las caras en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino , un duelo que puede marcar un antes y un después en el presente de ambos equipos. Entre los tantos focos que tendrá el encuentro, uno de los más atractivos será el regreso de Adam Bareiro al Estadio Monumental, esta vez defendiendo los colores azul y oro.

El gran momento que atraviesa el delantero paraguayo invita a pensar que no sería descabellado que convierta y haga cumplir la “ley del ex”. En caso de lograrlo, cortaría una racha de 28 años sin que un exjugador del Millonario le marque a River vistiendo la camiseta de Boca en un Superclásico .

Bareiro podría romper una racha de 28 años en la que un exfutbolista de River le convierte con la camiseta de Boca en el Superclásico.

El último en conseguirlo fue Julio César Toresani en octubre de 1997, cuando anotó de penal en el triunfo 2-1 del Xeneize como visitante. Desde entonces, otros futbolistas como Fernando Cáceres, Jorge Martínez, Abel Balbo, Luciano Figueroa, Julio César Cáceres, Jesús Méndez y Marcelo Saracchi tuvieron la chance, pero no pudieron romper esa marca.

En cuanto a su paso por River, Bareiro disputó 16 encuentros —uno de ellos ante Boca— y no logró convertir. Sin embargo, su presente es muy distinto: desde su llegada al equipo dirigido por Claudio Úbeda suma diez partidos, cinco goles y una asistencia, necesitando apenas 41 minutos para marcar con el Xeneize, algo que no pudo hacer en los 567 que jugó con la Banda.

Bareiro no ha mostrado su mejor versión en River Foto: Instagram @adambareiro Bareiro no tuvo un buen paso por River. Foto: Instagram @adambareiro

Por último, vale recordar que la “ley del ex” en favor de River frente a Boca es mucho más reciente y remite a la final de la Copa Libertadores 2018, cuando Lucas Pratto convirtió en la ida y también en la histórica revancha en Madrid. Desde entonces, no hubo nuevos capítulos de una de las reglas no escritas más populares del fútbol.