Sorpresa pre-Mundial: España empató con Irak y Francia perdió contra Costa de Marfil

En sus despedidas antes de viajar al Mundial, ni España ni Francia pudieron imponerse como locales en sus respectivos amistosos contra rivales inferiores.

Falta solo una semana para el comienzo del Mundial 2026. El próximo jueves 11 de junio, México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural en el estadio Azteca. Y mientras los fanáticos esperan por el inicio del certamen, las distintas selecciones disputan sus últimos amistosos; entre ellas, dos de las favoritas: España y Francia.

Las dos potencias europeas se despidieron este jueves de su gente antes de emprender viaje a suelo norteamericano y lo hicieron ante equipos clasificados pero de menor jerarquía: la Furia enfrentó a Irak en Riazor, La Coruña, mientras que Les Bleus hicieron lo propio frente a Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire, Nantes. Lo curioso es que, pese a las expectativas, ninguno de los dos pudo ganar.

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El combinado ibérico igualó 1-1 con los Leones de la Mesopotamia. Ferran Torres abrió el marcador al minuto 10 y luego Merchas Doski lo empató a los 27'. En el caso de los dirigidos por Luis De la Fuente, se trató de un equipo alternativo en el que el entrenador probó muchas variantes, aunque el resultado final no dejó de sorprender.

Más impactante fue lo del elenco galo, ya que paró muchos más titulares y aún así no pudo imponerse. Los de Didier Deschamps se pusieron arriba en la última jugada del primer tiempo con un tanto de Rayan Cherki, pero los Elefantes lo dieron vuelta en el complemento con los goles de Guéla Doué y Amad Diallo.