Preocupación por Julián Álvarez: el tratamiento de medicina regenerativa que hizo en Kansas para llegar al Mundial

La Selección argentina se prepara desde el lunes en Kansas City para el debut en el Mundial 2026 contra Argelia (el martes 16 de junio) y los amistosos contra Honduras (sábado 6) e Islandia (martes 9). Una de las mayores preocupaciones es la enorme cantidad de jugadores que llegan lesionados o tocados ; entre ellos, Julián Álvarez .

El ex River sufrió un duro golpe en el tobillo a fines de abril en la semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal. Y si bien sumó algunos minutos más luego de dicha serie, lo cierto es que nunca llegó a recuperarse del todo y su dolor le está pasando facturas durante las prácticas con la Albiceleste.

La lesión que sufrió Julián Álvarez en Atlético de Madrid le está trayendo más complicaciones de lo que esperaba.

La Araña no pudo completar los entrenamientos del miércoles, pese a que bajó las cargas del mismo, debido a sus fuertes molestias. Ante este desfavorable panorama, en conjunto con el cuerpo médico decidieron someterlo a un tratamiento regenerativo de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar su recuperación.

El mismo consiste en sacarse un poco de su propia sangre, filtrarla y separar el plasma mediante una máquina especial e inyectarlo en la zona afectada. El objetivo es que unas horas después de la intervención el dolor desaparezca y pueda trabajar con mayor soltura.

A diferencia de otros futbolistas que también llegan al límite desde lo físico, Julián Álvarez no estaría entre los que podrían salir de la lista de 26. Sin embargo, es muy probable que no juegue el amistoso del sábado contra Honduras y recién pueda sumar minutos el próximo martes contra Islandia.