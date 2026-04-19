El Superclásico económico: ¿qué plantel está mejor valuado, el de River o el de Boca?

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors , que se disputa este domingo desde las 17 en el Monumental , no solo concentra expectativas por lo deportivo. En la antesala, surge otra comparación inevitable: el valor de mercado de sus planteles, que los ubica como los más cotizados del fútbol argentino.

Con figuras de experiencia, jóvenes en crecimiento y futbolistas con recorrido internacional, ambos equipos presentan estructuras que impactan directamente en su tasación. Esa combinación los posiciona como referentes no solo dentro del país, sino también en el plano regional.

En este contexto, los números aportan una perspectiva distinta para analizar el duelo, más allá del rendimiento que puedan mostrar en el campo de juego.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el plantel de River alcanza un valor cercano a los 100 millones de euros, superando a su clásico rival en este aspecto.

Gran parte de esa cifra se explica por el peso de sus jugadores más jóvenes y de proyección. En ese grupo se destaca Kendry Páez, quien lidera la lista interna con una cotización de 9 millones de euros. También aparecen nombres como Aníbal Moreno y Lautaro Rivero entre los principales activos del equipo.

Kendry Paez River entrenamiento 16x9 Kendry Páez, el futbolista mejor cotizado en el plantel de River. @RiverPlate

Boca presenta una estructura más pareja

El plantel de Boca, en tanto, se ubica por debajo en la comparación global, con una diferencia que ronda los 8 millones de euros. Sin embargo, su distribución de valores es más uniforme entre sus principales futbolistas.

En la cima de la cotización aparecen Santiago Ascacibar, Exequiel Zeballos y Milton Delgado, todos con cifras similares. Detrás de ellos, otros nombres sostienen el valor general del equipo con números cercanos.

Exequiel Changuito Zeballos Zeballos es uno de los futbolistas mejor cotizados en Boca. @BocaJrsOficial

Dos modelos competitivos

Si bien River saca una leve ventaja en términos económicos, ambos planteles reflejan estrategias similares en su armado: equilibrio entre experiencia y juventud, con jugadores capaces de competir en distintos niveles.

La diferencia en la valuación no determina lo que sucederá en el partido, pero sí ofrece un dato relevante en la previa. Como suele ocurrir en el Superclásico, el desenlace dependerá de lo que cada equipo logre imponer dentro de la cancha.